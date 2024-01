E agora? Primeira-dama de Salvador apaga fotos após marido "flertar" com Anitta

Primeira-dama de Salvador apaga fotos após marido fazer comentários ousados sobre a "poderosa"

Parece que a relação entre Bruno Reis, prefeito de Salvador, e sua esposa, Rebeca Cardoso, esfriou. É que ela deletou todas as fotos do casal das redes sociais, decisão que pegou os seguidores de surpresa.

A decisão aconteceu após o político ser acusado de "flertar" com Anitta, que fez um show arrasador durante os festejos de final de ano na cidade. A história pegou mal e esposa fez até um textão nas redes sociais reclamando da história.

"A metamorfose da vida acontece quando a encaramos como uma oportunidade de evoluir, nos moldando numa versão aprimorada do que éramos, porque a verdadeira transformação começa de dentro para fora, ao cultivarmos uma mentalidade positiva e aberta, nos tornamos capazes de enfrentar qualquer jornada. Que o Ano que vai se iniciar seja uma nova oportunidade de trilharmos um caminho para uma versão mais forte e resiliente de nós mesmos. Que nossos sonhos e planos sejam confirmados na vontade de Deus. Na certeza de que o melhor está por vir e virá. Obrigada 2023, você foi lindo! Chegue mais 2024, você será o melhor ano de nossas vidas!", refletiu ela.

Rebeca Cardoso, passou a virada longe de Bruno Reis. Enquanto ele curtiu o réveillon oficial da cidade com os filhos, a primeira-dama foi vista com a família num passeio de lancha pela baía de Todos os Santos. A história está gerando muito burburinho em Salvador.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rebeca Cardoso 💖 (@becacardosog)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta 🎤 (@anitta)

O que aconteceu entre Anitta e Marina Ruy Barbosa?

Há cerca de quatro anos, Marina Ruy Barbosa e Anittaficaram em lados opostos na separação de José Loreto e Débora Nascimento. Isso porque a atriz foi apontada como pivô na separação e o assunto deu o que falar, mas nada foi confirmado. Na época, Anitta foi acusada de ter enviado mensagens para jornalistas falando do caso, o que também não foi confirmado. Na época, Anitta foi considerada a responsável por vazar o que acontecia nos bastidores da novela OSétimo Guardião. Com isso, as duas romperam a amizade e não se pronunciaram sobre o assunto.

Agora, elas reataram a relação. "Eu fiz umas cagadas com a Marina, depois eu pedi perdão para ela. Eu sempre amei a Marina, só que por um tempo eu ouvi umas coisas... E aí eu falei para ela que não fazia numa intenção ruim. Falava para os outros (da Marina), mas eu pedi desculpas. Eu coloquei ela e um montão de gente em uns 'berimbolos', porque eu achava que as coisas eram de um jeito, e era de outro. Eu me perdi muito", contou ela em participação no programa 50 & Tanto, de Angélica.