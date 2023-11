Preta Gil resgata fotos antigas no aniversário de Moreno Veloso: "Meu primo irmão"

Ao celebrar o aniversário de Moreno Veloso, Preta Gil resgata fotos antigas com o amigo e faz linda homenagem nas redes sociais; confira!

O músico Moreno Veloso, filho de Caetano Veloso, está completando 51 anos nesta quarta-feira, 22. E em celebração dessa grande data, a cantora Preta Gil, filha de Gilberto Gil, prestou uma linda homenagem para o amigo, do qual ela considera como parte de sua família, em suas redes sociais.

Mesmo internada para a realização de um procedimento cirúrgico, a artista não deixou de comemorar o aniversário em seu Instagram. Ela resgatou algumas fotos antigas com o aniversariante, incluindo cliques da infância e de outros momentos que passaram juntos em sua vida adulta. Entre os registros estão momentos que eles dividiram os palcos e até mesmo visitas no hospital durante a doença de Preta.

Na legenda da publicação, ela se derreteu por Moreno e fez uma linda homenagem para ele. "Meu primo irmão @morenoveloso representa muito amor na minha vida! Temos uma relação de afeto profundo desde sempre e hoje é seu aniversário! Só quero agradecer pela sua existência e por se fazer presente! Você é pura luz! Te amo demais!", escreveu ela.

Seus seguidores também comemoraram a data e essa linda amizade nos comentários. "Eu não aguento essa foto!", disse a diretora Amora Mautner."Fofos vocês", escreveu um fã. "Moreno é luz", disse mais um. Outro não deixou de notar a proximidade entre as famílias de Gilberto Gil e Caetano Veloso. "Muito legal esse amor, de famílias que se formam com a força da amizade!", disse.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil 🎤 (@pretagil)

Preta Gil dá detalhes sobre sua saúde ao fazer exames pré-operatórios

Na madrugada desta quarta-feira, 22, Preta Gilcontou em suas redes sociais que está realizando uma bateria de exames pré-operatórios para a retirada da sua bolsa de ileostomia. Às três da manhã, a filha de Gilberto Gil surgiu no hospital em uma cadeira de todas, com máscara no rosto, para falar sobre o próximo passo de sua luta contra o câncer.

“São três da manhã. Acabei de fazer uma ressonância [magnética] agora. É gente, exames pré-operatórios. Está tudo dando certo. Vamos nessa. Amanhã de manhã, mais um outro e segue o baile”, comentou Preta.

Nas redes sociais, a cantora já havia dado detalhes sobre sua rotina com a bolsa de ileostomia e sobre essa cirurgia de retirada, que ela fará após os exames. As informações vieram através de perguntas feitas por fãs nas redes.

“Minha segunda cirurgia é para retirar a bolsa e reconstruir meu trato intestinal. Essa cirurgia é mais simples, mas minha recuperação no pós também é bem delicada e requer muita dedicação. Na minha primeira cirurgia, foi retirado meu reto, porque meu tumor era no reto. Não tenho mais o reto, então as fezes saem direto do intestino para o esfíncter. Isso requer fisioterapia, uma dedicação minha, dos médicos, enfermeiros, técnicos, para que eu possa ter esse controle o mais rápido possível. Tanto de expulsar quanto de segurar as fezes”, comentou a famosa quando respondeu perguntas dos seguidores no mês passado.