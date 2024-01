Preta Gil posa de biquíni em Salvador e impressiona web

Em nova atualização no Instagram, a cantora Preta Gil arrancou elogios dos internautas após posar de biquíni em sua viagem para Salvador

Nesta segunda-feira, 22, Preta Gil abriu um álbum de fotos de sua temporada em Salvador, na Bahia. Ela compartilhou vídeos e fotos ao lado dos amigos e arrancou elogios ao posar de bíquini.

Na publicação, Preta aparece usando um biquíni azul, com um detalhe de concha na parte de cima. "Domingo em Salvador", legendou.

Os fãs dispararam elogios à filha de Gilberto Gil nos comentários. "Linda, sou sua fã", escreveu uma internauta. "A mais linda do mundo todo", afirmou outra. "Maravilhosa, inspiração para nós mulheres", disse mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil ☀️ (@pretagil)

Quem é o ex-marido de Preta Gil?

Rodrigo Godoy é jogador de basquete e personal trainer. Nascido no bairro da Penha, no Rio de Janeiro, ele passou a ser conhecido nacionalmente após assumir publicamente o relacionamento com Preta Gil.

O atleta conheceu a cantora no Baile da Favorita, festa tradicional de música funk criada pela promoter querida dos famosos Carol Sampaio. Na época, ele morava na Penha, onde nasceu, e desde então os dois iniciaram o romance, que se tornou público em novembro de 2013. Após apenas dois meses de namoro assumido, Preta Gil anunciou o noivado em 25 de janeiro de 2014.

Os dois se casaram em 12 de maio de 2015, em uma cerimônia luxuosa na Igreja Nossa Senhora do Carmo, no centro do Rio de Janeiro. Desde o casamento, o atleta também virou produtor da então esposa. Com os rumores sobre o fim do casamento e uma traição vinda de Godoy, ele passou a receber ataques em seu perfil do Instagram, segundo o Gshow.

O ex-marido de Preta Gil não compartilhava uma foto desde dezembro de 2022. Sua última publicação era um clique desejando bom dia aos seguidores, publicada em 23 de dezembro desse mesmo ano. Ele também não deixou nenhum comentário nas últimas publicações da cantora e fãs já suspeitavam sobre o término, já que o personal não estava aparecendo nas últimas publicações da artista.

Rumores diziam que o casamento teria terminado após uma suspeita de traição de Godoy com sua personal stylist, além da má relação que o atleta teria com Fran, filho de Preta Gil com Otávio Muller. Além disso, o atleta teria ficado descontente com o fato de ter deixado o casamento sem nenhum dinheiro, já que ambos teriam se casado com separação total de bens.