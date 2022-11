Preta Gil lamenta morte da madrinha Gal Costa: “Minha musa!”

Preta Gil ainda não conseguiu se pronunciar, mas através de sua equipe lamentou a morte da sua madrinha Gal Costa

Através de um pronunciamento feito pela sua equipe, a cantora Preta Gil (48) lamentou a morte da sua madrinha, Gal Costa, que veio a falecer nesta quarta-feira, dia 09, aos 77 anos de idade. Preta, que anunciou na última terça-feira, dia 08, que testou positivo para covid-19 pela terceira vez, pediu para que sua equipe publicasse um pronunciamento em suas redes sociais.

“Preta não consegue se pronunciar agora e nem responder aos jornalistas. Ela está em casa com sua mãe Sandra, irmã de Gal! Momento muito triste, muito chocante para a família toda, mas ela pediu, que nós da equipe, postássemos esse vídeo no aniversário de 2 anos da Preta, quando sua madrinha a abraçava em seu colo!”, dizia o pronunciamento, que foi finalizado com uma homenagem da cantora para a madrinha: “Obrigada por tudo, minha madrinha, minha musa, minha mãezinha!”

O pai da cantora, Gilberto Gil (80) também se pronunciou sobre a morte da irmã de consideração, por meio do seu Twitter: “Muito triste e impactado com a morte de minha irmã Gaúcha Gal Costa”, escreveu o cantor.

Gal Costa morre aos 77 anos e recebe homenagens

A morte da cantora Gal Costa foi confirmada por sua assessoria nesta quarta-feira, dia 09. A artista estava em uma pausa dos shows para o tratamento de um nódulo na fossa nasal direita. O procedimento foi feito em setembro e ela estava em período de recuperação.

No final dos anos 60, Gal Costa, junto com Nara Leão e Rita Lee, fizeram parte das musas da Tropicália, movimento musical que marcou várias gerações e é inspiração para músicos até os dias atuais.

O acontecimento comoveu o universo das celebridades, que prestaram suas homenagens nas redes sociais. "PRA SEMPRE VOU TE AMAR! Tem pessoas que marcam nossas vidas, Gal canta muitas histórias da minha vida e continuará cantando", escreveu Astrid Fontenelle. Lúcio Mauro Filho, Rafa Kalimann e Daniela Mercury também lamentaram a despedida da cantora.