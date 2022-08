Prestes a dar à luz, Viviane Araújo curte o dia com o marido, Guilherme Militão: ''Em família''

Grávida de 9 meses, Viviane Araújo aproveitou o dia coladinha com o marido, Guilherme Militão

Viviane Araújo (47) está curtindo muito a reta final de sua gravidez e neste domingo, 21, não foi diferente. A atriz decidiu aproveitar o dia na companhia de seu marido, Guilherme Militão e do cachorrinho da família.

A artista fez questão de registrar o momento e publicou uma foto onde aparece coladinha com o amado, enquanto eles usavam looks de frio estilosos, dando um largo sorriso para a câmera.

Na legenda, ela apenas escreveu: "Domingo em família".

Rapidamente, seus seguidores passaram a comentar o post: "Família abençoada!", disse um. "Que amores!", falou outro. "Lindo os quatro!", escreveu um terceiro.

Viviane Araújo relembra seus personagens ao celebrar o Dia do Ator

Recentemente, Viviane Araújo decidiu comemorar o Dia do Ator publicando um vídeo relembrando seus personagens na televisão, agradecendo por ter a oportunidade de viver vidas diferentes.

"Hoje é dia do ator. E eu entrei na #trend com algumas personagens que tive a honra de fazer. Agradeço pela minha profissão permitir viver tantas vidas diferentes", escreveu ela na legenda do post em questão.

