Viviane Araújo relembra personagens ao celebrar o 'Dia do ator'

A atriz Viviane Araújo compartilhou um vídeo relembrando suas personagens na televisão e fez um agradecimento

CARAS Digital Publicado em 19/08/2022, às 19h10

Nesta sexta-feira, 19, Viviane Araújo(47) usou as redes sociais para comemorar o "Dia do Ator". Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou um vídeo relembrando suas personagens na televisão e agradeceu por ter a oportunidade de viver vidas diferentes.

"Hoje é dia do ator. E eu entrei na #trend com algumas personagens que tive a honra de fazer. Agradeço pela minha profissão permitir viver tantas vidas diferentes", disse a atriz, que se destacou ao fazer parte do elenco do humorístico Escolinha do Professor Raimundo.

Vivi completou a publicação falando sobre o papel mais importante da sua vida: ser mãe. A atriz está à espera de seu primeiro filho, Joaquim, fruto de seu relacionamento com Guilherme Militão. "Em breve estarei no meu melhor papel pro resto da vida. Mãe do Joaquim. #diadoator #random", finalizou.

Confira a publicação de Viviane Araújo sobre suas personagens na televisão:

Filhos se mexendo

Grávida de seu primeiro filho, Viviane encantou ao compartilhar mais um momento de sua gestação na rede social. A artista dividiu com os fãs um vídeo sua barriga mexendo. Quase na reta final da gravidez, prestes a conhecer seu primogênito, a musa de Carnaval fez o registro de seu barrigão com Joaquim se movimentando. "Joaquim acordadinho", exibiu a mamãe, mostrando que o bebê estava agitado.

