Prestes a completar 70 anos, Lulu Santos fala sobre libido com marido e consumo de cogulos

Cantor Lulu Santos irá estrear turnê que comemorar seus 70 anos de vida e falou sobre a nova fase

O cantor Lulu Santos completará 70 anos e fez um apanhado do momento de vida atual, além de contar curiosidades íntimas sobre libido e consumo de cogumelos. Ele também fará uma nova turnê "Barítono", que se refere ao seu tipo de voz. O cantor passará por diversas cidades dos Estados Unidos, incluindo Miami e Nova York.

Casado com Clebson, de 30 anos, ele comentou em entrevista ao jornal O Globo sobre ainda ser ativo sexualmente: "É aquele negócio da história do Asterix: acho que bebi demais dessa poção. E o moço [Clebson] tem 30 anos, né?. Talvez seja aquilo do Woody Allen: 'Você é bom no sexo?' 'Sim, pratico muito sozinho'", disse ele. "Pode ser que eu tenha tido muito tempo antes pra isso?".

Sobre a terceira idade, o artista falou sobre comemorar a nova fase e respeitar o ritmo: "Celebremos, é importante. Para mim, intimamente, é mais um dia atrás do outro. O corpo não reage tão rápido, a cabeça, eventualmente, está meio enevoada, lenta. É preciso descansar um pouco mais, mas tudo vem tão paulatinamente que você se adapta, busca contrapor. Faço exercício todo dia e tomo meus cogumelos. É a minha onda atual".

Ele explicou sobre a origem dos cogumelos que ele faz uso diariamente."Chama Juba de Leão. Descobri com pesquisadores do Rio Grande do Norte no Instagram. Tomo 15 gotas três vezes ao dia para foco, concentração, regeneração do sistema nervoso. Percebo o efeito imediatamente. É quase uma viajadinha. Não no sentido de intoxicação, mas de clareza, de equilíbrio cognitivo", afirmou sobre o foco.

"Também tomo o composto de outro tipo de cogumelo específico para a imunidade. E como cogumelo o tempo todo. Amo Portobello. Faço sopa, asso, refogo e bato com um bom creme de leite", contou.

Veja: