Lulu Santos se declara ao celebrar o aniversário do marido: ''Meu norte''

Cantor Lulu Santos posta foto do marido, Clebson Teixeira, e presta homenagem no aniversário de 31 anos do amado

Nesta quarta-feira, 26, o cantor Lulu Santos (69) usou as redes sociais para prestar homenagem ao marido, Clebson Teixeira!

Clebson está completando 31 anos e recebeu uma declaração singela e apaixonada do famoso, que compartilhou um clique do amado segurando um pastel e comemorou a chegada do novo ciclo.

"Meu norte. Meu leme. Meu rumo. Ponto de partida e destino. Feliz 31. Seu Lux", escreveu Lulu Santos na legenda da publicação.

"Parabéns, Clebson Teixeira", desejou Fátima Bernardes nos comentários. "Parabéns, Clebinho lindo", disse Gabi Melim. "Do leme ao pontal não há nada igual. Leia com voz de Tim Maia pra ele. Mil vivas. Um caminhão de alegria!! PARABÉNS", comentou Dadá Coelho.

Lulu e Clebson ficaram noivos no final de janeiro de 2019. Na época com 26 anos, o jovem pediu o músico em casamento no palco da Fundição Progresso, no Rio de Janeiro. Eles assumiram o relacionamento em julho de 2018.

Confira a declaração de Lulu Santos para o marido:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por £uX (@lulusantosoficial)

Pedro Sampaio conta que conversou com Lulu Santos antes de assumir bissexualidade

Antes de se assumir bissexual no palco do Lollapalooza 2023, Pedro Sampaio ficou 40 minutos no telefone com o cantor Lulu Santos, que também é bi. "A experiência que ele me passou, as palavras sábias, foram essenciais", contou o DJ em conversa com Splash.

"A gente teve uma conversa de 40 minutos no telefone, ele me contando da vida dele, como foi a visão dele", relembrou.

O DJ dono de diversos hits se assumiu para o público durante um cover de "Toda Forma de Amor", de Lulu Santos, que Pedro Sampaio. Uma semana depois do anúncio, o DJ refletiu sobre as reações do público: "Eu fiquei muito surpreso, porque foi muito positivo. Não que eu esperasse algo negativo, na verdade nem pensei como ia ser a repercussão disso. Só sei que foi positiva, e as pessoas entenderam a minha intenção. A intenção era inspirar quem também quer se assumir".