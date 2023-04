Pedro Sampaio revela que conversou com Lulu Santos antes de se assumir bi

O DJ revelou recentemente que recebeu conselhos de Lulu Santos antes de se assumir

Antes de se assumir bissexual no palco do Lollapalooza 2023, Pedro Sampaio ficou 40 minutos no telefone com o cantor Lulu Santos, que também é bi. "A experiência que ele me passou, as palavras sábias, foram essenciais", contou o DJ em conversa com Splash.

"A gente teve uma conversa de 40 minutos no telefone, ele me contando da vida dele, como foi a visão dele", relembrou.

O DJ dono de diversos hits se assumiu para o público durante um cover de "Toda Forma de Amor", de Lulu Santos, que Pedro Sampaio. Uma semana depois do anúncio, o DJ refletiu sobre as reações do público:

"Eu fiquei muito surpreso, porque foi muito positivo. Não que eu esperasse algo negativo, na verdade nem pensei como ia ser a repercussão disso. Só sei que foi positiva, e as pessoas entenderam a minha intenção. A intenção era inspirar quem também quer se assumir"

"É justamente para encorajar as outras pessoas que também passam por isso, que querem se aceitar e se assumir e precisam dessa coragem. Que precisam desse alívio de me ver como artista com tamanho que eu tenho hoje, com a visibilidade que eu tenho hoje, fazendo um manifesto tão sincero, tão bonito, tão honesto no Lolla".

"Não tinha como ficar melhor, foi perfeito", revelou Pedro quando foi questionado se tudo saiu como o o planejado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dj Pedro Sampaio (@pedrosampaio)

Key Alves abre o jogo sobre o término com Gustavo: ''Não foi um término amigável''

Após Gustavo Benedeti se manifestar sobre o fim do relacionamento com Key Alves, do BBB 23, a jogadora de vôlei também usou as redes sociais para falar sobre o término.

Em publicação em seu perfil no Instagram, nesta terça-feira, 04, ao postar uma foto dos dois em preto e branco, a atleta também falou sobre o término da relação que começou no confinamento. Key desmentiu a notícia de que teria sido amigável e contou que a decisão partiu dele.

"Hoje mais do que nunca tenho que ser forte. Não esperava passar por isso com ele e com toda certeza me destruiu. Não foi um término amigável. Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha! A verdade é que nem tentamos”