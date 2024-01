Por que Jandira Martini se afastou da TV nos últimos anos de vida? Entenda

Distante das telinhas da Globo desde 2012, Jandira Martini deixou saudade com ausência em novelas nos últimos anos; entenda o motivo

Nesta terça-feira, 30, foi confirmada a morte de Jandira Martini aos 78 anos de idade. A atriz, que ficou marcada por suas personagens em novelas brasileiras como ‘Zoraide’ em ‘O Clone’ e ‘Puja’ em ‘Caminho das Índias’, deixou saudades desde sua última aparição nas telinhas da Globo em 2012; entenda o motivo por trás do afastamento da renomada artista:

Jandira, que acumula títulos de sucesso em décadas de carreira em diferentes emissoras, como ‘Sassaricando', ‘Beto Rockfeller’, ‘Éramos Seis’, ‘Os Maias’ e ‘América’, fez sua última aparição em uma novela em ‘Salve Jorge’, como a personagem ‘Farid’. Após quatro anos distante, a atriz chegou a ser apontada no elenco de ‘A Flor da Pele’ em 2016.

A novela de Gloria Perez passou por adaptações e, inclusive, ganhou um novo título, ‘A Força do Querer', antes de ir ao ar. No entanto, Jandira não esteve entre os nomes do novo elenco, e, as razões para sua ausência não foram esclarecidas. Contudo, a artista, que também é autora, diretora e produtora teatral, redirecionou seu foco e passou a dedicar-se fora das telinhas.

Em 2017, Jandira realizou participações especiais em alguns seriados e programas de televisão, em produções como "Manual para se Defender de Aliens, Ninjas e Zumbis". Além disso, no teatro, a artista participou da leitura da peça "Em Busca do Bonde Perdido", que ganhou destaque nos palcos paulistanos em 2020.

Em seus últimos anos de vida, Jandira continuou a se dedicar principalmente ao cinema e engatou três filmes entre 2019 e 2022. A atriz participou de ‘Chorar de Rir’ como ‘Julieta’, além de aparecer como ‘Vó Nena’ na comédia ‘10 Horas para o Natal’. Por fim, a veterana também marcou presença em sua última produção como ‘Gina’ em ‘Uma Pitada de Sorte’.

Após sua morte, Jandira deixa saudades para admiradores, familiares e também amigos, como Marcos Caruso, com quem trabalhou diversas vezes: "Jandira Martini, minha maior amiga e prova de que os opostos se atraem e se completam. Juntos escrevemos peças, roteiros de cinema, séries e novelas”, ele se despediu em suas redes sociais.

“Minha grande confidente, conselheira e responsável pelas minhas maiores gargalhadas. Minha mestra. Sabe quando você passa pela escola na qual você estudou e vê que o prédio foi demolido? Assim me sinto com a sua partida”, o ator prestou a última homenagem a uma de suas melhores amigas, Jandira, que também ganhou declarações de outros famosos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcos Caruso (@marcos_caruso)

Qual foi a causa da morte de Jandira Martini?

Nesta terça-feira, 30, a notícia da morte de Jandira Martini abalou o mundo do entretenimento. De acordo com a colunista Anna Luiza Santiago, do Jornal O Globo, Jandira Martini estava internada em um hospital de São Paulo. A causa da morte ainda não foi confirmada, mas ela lutava contra um câncer no pulmão nos últimos anos.