Por que Fiuk e Fabio Jr romperam relações? Motivo vem à tona após boatos

Por que Fiuk e Fabio Jr romperam relações? Ele não apareceu no aniversário e nem no Natal antecipado do cantor

A crise na relação entre Fiuk e Fabio Jr não é mais segredo para ninguém. Nas últimas semanas, os dois não apareceram nos mesmos eventos familiares. Ao que tudo indica, ele sequer foi convidado para os encontros que reuniram outros membros da família.

Fiuk não apareceu no show em comemoração aos 70 anos do pai que aconteceu em novembro. Nesta semana, ele também não foi ao Natal organizado por Fábio Jr que reuniu as três filhas, incluindo Cleo.

Agora, o motivo do fim da relação chegou ao público. De acordo com o colunista Leo Dias, a crise envolve a mãe do ex-BBB, Cristina Karthalian. É que ela teve um problema de saúde, precisou de dinheiro e não recebeu qualquer ajuda do ex-marido.

Fiuk teria tomado as dores da mãe e cortou completamente os laços com o pai dele. Desde então, eles não posam mais juntos e nem trocaram declarações em público. Ao contrário do pai, ele surgiu com a mãe em diversas oportunidades no período.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cristina Kartalian (@cristina.kartalian)

Fiuk curtiu farra e foi clicado aos beijos na 'Farofa'

Recentemente, o clima pegou fogo na Farofa da Gkay. É que o cantor Fiuk foi flagrado trocando beijos quentes com a influenciadora Talitha Diniz. Os flagras foram registrados por fotógrafos que estavam no local. Já com o dia claro, o filho de Fábio Jr não se incomodou com o público e protagonizou um momento ousado. Sem camisa e bem soltinho, ele curtiu muito diante da lente dos profissionais que registravam cada detalhe da "pegação".

Solteiríssimo, o cantor tem se inspirado no pai e exercido sua fama de galanteador. Recentemente, ele foi flagrado aos beijos com duas influenciadoras, Ayarla e Belle Kinzel na "Casa da Barra", evento promovido por Carlinhos Maia, em Maceió.