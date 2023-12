Até o dia clarear! Soltinho, Fiuk é flagrado aos beijos em momento ousado

Fiuk é flagrado aos beijos em momento ousado com influenciadora; cantor é um dos destaques da 'Farofa da Gkay' e foi clicado em momento quente

O clima pegou fogo na manhã desta quarta-feira, 6, na Farofa da Gkay. É que o cantor Fiuk foi flagrado trocando beijos quentes com a influenciadora Talitha Diniz. Os flagras foram registrados por fotógrafos que estavam no local.

Já com o dia claro, o filho de Fábio Jr não se incomodou com o público e protagonizou um momento ousado. Sem camisa e bem soltinho, ele curtiu muito diante da lente dos profissionais que registravam cada detalhe da "pegação".

Solteiríssimo, o cantor tem se inspirado no pai e exercido sua fama de galanteador. Recentemente, ele foi flagrado aos beijos com duas influenciadoras, Ayarla e Belle Kinzel na "Casa da Barra", evento promovido por Carlinhos Maia, em Maceió.

Pouco antes do registro ser compartilhado, a influenciadora apareceu segurando o rosto de Fiuk bem pertinho para flertar com ele. "Quando você vai entender que eu queria você desde o primeiro dia da Casa da Barra?", disse Bella. "Fala mais perto que eu não ouvi", flertou o famoso de volta.

Fiuk é um dos filhos do cantor Fábio Jr, que também é pai de Cleo, Tainá Galcão, Krízia Galvão e Záion Galvão. Ao todo, o astro teve herdeiros com quatro mulheres diferentes e sempre teve a fama de galanteador.

Veja fotos:

Fiuk aos beijos na Farofa da Gkay - AgNews

Fiuk surpreende ao andar de ônibus pela primeira vez; relembre

Em julho deste ano, Fiuk revelou que experimentou algo novo pela primeira vez! Na época, o filho de Fábio Jr compartilhou um pouco da sua primeira experiência andando de transporte público aos 32 anos.

No seu Instagram, o ex-BBB 21 mostrou que dispensou motorista particular e preferiu aderir ao transporte coletivo, que por sorte, estava vazio em sua primeiríssima vez. “Sextou no busão. Qual a próxima parada? Imagineland. Bom dia família”, ele legendou a publicação.