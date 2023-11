Fiuk é flagrado na cama aos beijos com influenciadora e fãs se divertem

Solteiro, o cantor Fiuk é flagrado aos beijos na cama com influenciadora digital em festa organizada por Carlinhos Maia; saiba quem é!

Nesta terça-feira, 28, o cantor Fiuk chocou seus fãs ao ser flagrado em momento quente com uma influenciadora digital ruiva. O filho de Fábio Jr está participando de um evento organizado por Carlinhos Maia em Barra de São Miguel, em Maceió, e teve seu vídeo compartilhado pelo anfitrião da festa nas redes sociais.

No vídeo compartilhado nos stories do Instagram do influenciador, o ex-BBB 21 surgiu na cama com a modelo Bella Kinzel. Cobertos de pequenos corações de papel, a dupla deu um beijão em frente à câmera e chocou os internautas com a pegação.

Pouco antes do registro ser compartilhado, a influenciadora apareceu segurando o rosto de Fiuk bem pertinho para flertar com ele. "Quando você vai entender que eu queria você desde o primeiro dia da Casa da Barra?", disse Bella. "Fala mais perto que eu não ouvi", flertou o famoso de volta.

Após o compartilhamento do vídeo, a ruiva ainda decidiu mandar um recado para seu "sogro". No entanto, ela errou o nome do pai de Fiuk. "Quero mandar um abraço para meu sogro Roberto Carlos", disse ela, que fez todos os presentes caírem na risada.

Belle chegou a compartilhar alguns cliques ao lado do cantor nas redes sociais, onde os dois surgiram curtindo o evento de Carlinhos Maia juntinhos. Nos comentários, os fãs de Fiuk se divertiram com a situação. "Beijo pro meu sogro Roberto Carlos kkkk eu não aguento", disse um. "Tu simplesmente explodiu, eu ri demais kkkk", declarou outro.

Confira:

Fiuk surpreende ao andar de ônibus pela primeira vez

Em julho deste ano, Fiuk revelou que experimentou algo novo pela primeira vez! Na época, o filho de Fábio Jr compartilhou um pouco da sua primeira experiência andando de transporte público aos 32 anos.

No seu Instagram, o ex-BBB 21 mostrou que dispensou motorista particular e preferiu aderir ao transporte coletivo, que por sorte, estava vazio em sua primeiríssima vez. “Sextou no busão. Qual a próxima parada? Imagineland. Bom dia família”, ele legendou a publicação.