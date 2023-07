Fiuk surpreende ao andar de ônibus pela primeira vez: ‘Não está fácil pra ninguém’

Gente como a gente? Fiuk viraliza na web ao compartilhar 'flagras' de sua primeira experiência no transporte público

O cantor e ator Fiuk usou as redes sociais para provar que nunca é tarde para experimentar algo novo! Nesta sexta-feira, 28, o artista compartilhou alguns flagras pra lá de inusitados em sua primeira experiência no transporte público aos 32 anos. Direto do ‘busão’, o filho de Fábio Jr viralizou na web com seu passeio.

Em seu feed do Instagram, o ex-participante do reality show da Globo, o Big Brother Brasil mostrou que dispensou motorista particular e preferiu aderir ao transporte coletivo, que por sorte, estava vazio em sua primeiríssima vez: “Sextou no busão. Qual a próxima parada? Imagineland. Bom dia família”, ele legendou a publicação.

Nos comentários, os cliques dividiram opiniões dos seguidores do cantor: “Cara de quem nunca andou em um busão”, escreveu um rapaz, que recebeu uma resposta direta de Fiuk: “Primeira vez”, ele confessou. Algumas pessoas criticaram: “Que vergonha”, disse uma. “Acorda que esse busão é dentro do aeroporto”, afirmou outra.

Alguns admiradores saíram em defesa de Fiuk e elogiaram a atitude: “Ver sua simplicidade e humildade, espontaneidade, está me fazendo acreditar que o seu pai é um grande pai e você um grande homem mano”, disse um fã. “Não está fácil para ninguém”, brincou mais uma. “Você é sensacional mesmo”, elogiou uma terceira.

Vale lembrar que na época do Big Brother Brasil, Fiuk afirmou que estava passando por problemas financeiros. O cantor ficou em terceiro lugar na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

