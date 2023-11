Por onde andam os membros do Rebelde Brasil? Relembre elenco da versão brasileira

Com o sucesso de RBD, novela ganhou versão brasileira; veja onde estão os atores do elenco de Rebelde Brasil

Com o sucesso internacional da novela mexicana Rebelde —versão da trama argentina Rebelde Way—, a RecordTV decidiu produzir, entre 2011 e 2012, o folhetim Rebelde Brasil. Relembre a seguir os atores principais do elenco e saiba por onde andam os artistas, mais de 10 anos após o fim do enredo.

Rebelde Brasil teve Sophia Abrahão, Lua Blanco, Micael Borges, Arthur Aguiar, Chay Suede e Mel Fronckowiak como protagonistas da trama que contava o cotidiano de adolescentes que estudam em um colégio de semi-internato, e tem que lidar com os "dramas" típicos da fase da vida.

Assim como na versão mexicana, os seis protagonistas formavam uma banda fictícia, chamada Rebelde. Os atores brasileiros também se reuniram fora das telinhas e montaram o grupo musical, que fez apresentações pelo país. A adaptação foi escrita por Margareth Boury.

SAIBA POR ONDE ANDAM OS ATORES DE REBELDE BRASIL

Sophia Abrahão seguiu na carreira artística. Antes de Rebelde Brasil, ela já havia estado em Malhação (2007) e, depois, voltou à Globo para tramas como Amor à Vida, Alto Astral e Salve-se Quem Puder. Além disso, ela investiu na carreira musical solo e chegou a apresentar o Video Show. Hoje, ela acumula mais de 6 milhões de seguidores no Instagram e é casada com o ator Sérgio Malheiros.

Lua Blanco optou por se dedicar mais à carreira musical, apesar de ter feito alguns projetos após a adaptação da novela. Em 2016, ela lançou seu álbum Mão no Sonho, e desde então tem lançado singles —o mais recente, A Virada, foi divulgado em junho de 2023. Atualmente, ela tem 2 milhões de seguidores no Instagram e trabalha em um novo álbum, em parceria com a Órbita.

Mel Fronckowiak se dedicou à carreira de apresentadora e escritora, mas também atuou em séries como 3%, da Netflix. Casada com Rodrigo Santoro desde 2016, a modelo é mãe de Nina e acumula mais de 1 milhão de seguidores em seu perfil do Instagram, em que costuma mostrar sua rotina ao lado da família e viagens.

Micael Borges continuou equilibrando a carreira musical e de atuação. Atualmente, ele pode ser visto no thriller O Lado Bom de Ser Traída (Netflix) e também na novela das 19h Fuzuê. Casado com Heloisy Oliveira há mais de 10 anos, ele é pai de Zion, e acumula mais de 1 milhão de seguidores em seu perfil oficial do Instagram.

Chay Suede também deslanchou na carreira de ator. Após Rebelde Brasil, ele esteve em diversos títulos da Globo, dentre os mais recentes: Amor de Mãe, Travessia e Segundo Sol. Casado com Laura Neiva desde 2019, e pai de José e Maria, o artista acumula 4 milhões de seguidores no Instagram e é apontado como o protagonista de Mania de Você, próxima novela das 21h da emissora.

Arthur Aguiar passou por algumas polêmicas após o fim da trama brasileira. O artista atuou em novelas como Malhação, Êta Mundo Bom e O Outro Lado do Paraíso, e se tornou o campeão da 22ª edição do Big Brother Brasil. Ele teve uma separação bastante turbulenta com a influenciadora Maíra Cardi, com quem teve sua primeira filha, Sophia, após ser acusado de diversas traições.

Atualmente, ele acumula mais de 14 milhões de seguidores no Instagram e aguarda o nascimento de Gabriel, fruto do relacionamento com sua ex-namorada, Jheny Santucci. Ele também investiu na carreira musical, tendo lançado o single Fora da Casinha no ano passado, após ter vencido o reality show global.

CONFIRA TRECHO DA NOVELA REBELDE BRASIL: