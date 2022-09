Por câmera, Simone Mendes flagra o marido jogando videogame no quarto do filho

Cantora Simone Mendes aparece indignada na web ao mostrar o marido, Kaká Diniz, jogando videogame no café da manhã

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 11h38

A cantora Simone Mendes (38) divertiu os seguidores que a acompanham nas redes sociais ao mostrar um momento de diversão do marido!

Na manhã desta quarta-feira, 21, nos Stories de seu Instagram, a cantora apareceu tomando café da manhã e contou que ficou à procura de Kaká Diniz (37) em casa. Na sequência, ela descobriu por meio das câmeras de segurança da casa que o empresário estava jogando videogame no quarto do filho do casal, Henry, de 8 anos.

"Meu amigo, o astro quando gosta de um tal videogame... Vou contar um negócio pra você, é sério! Nove horas da manhã, hora do cafézinho da manhã, o Kaká tá lá. Eu caçando o Kaká, 'peraí, vou achar pelas câmeras dessa casa', tá no quarto do Henry jogando videogame. Já já eu vou chegar lá! Se ele não descer, vou filmar pra vocês verem", disse ela, que compartilhou imagens da câmera em que é possível ver Kaká no quarto do primogênito. "Olha aí a raiva do videogame... 9 horas da manhã colado na tela", disparou a artista.

Em seguida, a sertaneja, irmã de Simaria (40), foi até o local e flagrou o marido sentado em frente ao computador. "O que você tem a dizer? Acordou mole hoje, meio gripado, aí tá aqui no videogamezinho. Até botou a camiseta pra fazer jus, não foi?", questionou a famosa. "E o short também", disse Kaká, arrancando risada de Simone.

Vale lembrar que Simone e Kaká estão juntos desde 2013, e além de Henry, também são pais da pequena Zaya, de um aninho.

Simone Mendes mostra Kaká Diniz jogando videogame:

Simone Mendes dá presente de luxo para o marido, Kaká Diniz

No último domingo, 18, Simone Mendes compartilhou em seu canal do YouTube um vídeo em que revelava para seus seguidores o presente que deu para seu marido Kaká Diniz em seu aniversário de 37 anos. Antes da revelação, Simone comentou que o presente de Dia dos Pais para Kaká não deu certo. “Eles me deram um número dizendo que era o número do pé dele, daí eu trouxe errado. Foi uma frustração danada”, disse ela sobre o tênis que comprou para o amado nos Estados Unidos. Para o marido não ver o presente, Simone se trancou em um quarto e mostrou o presente: Uma pulseira riviera de diamantes negros. “Ele vai ficar louco, ele estava desesperado por uma riviera de diamante negro”, comentou. O marido adorou o presente, que foi colocado em uma caixa com pedras para fazer a surpresa. “Eu estava doido para comprar”, confessou ele.

