Poliana Rocha exibe detalhes do aniversário luxuoso de Leonardo: “Momentos inesquecíveis”

Esposa de Leonardo, Poliana Rocha abre álbum de fotos com a família unida na celebração de 60 anos do cantor sertanejo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, encantou a web nesta quinta-feira, 27, ao mostrar alguns detalhes do aniversário luxuoso de 60 anos do sertanejo. Com um álbum de fotos da celebração extravagante, a loira dividiu alguns dos momentos inesquecíveis que marcaram essa data especial com a família unida.

Como capa do álbum, Poliana elegeu uma foto em que aparece acompanhada do marido e do filho do casal, o também cantor sertanejo Zé Felipe, além da nora, a empresária e influenciadora digital Virginia Fonseca. No clique, eles aparecem sorrindo enquanto tomam uma cervejinha em um momento de descontração na festividade.

Na sequência, Poliana incluiu uma foto com o primogênito do cantor, o também sertanejo Pedro Leonardo, que posou acompanhado da esposa, Thais Gebelein, e das duas filhas do casal, as pequenas Maria Sophia e Maria Vitória. O rapaz é fruto de um antigo relacionamento de Leonardo, com Maria Aparecida Dantas.

A loira também fez questão de exibir toda a sua beleza ao adicionar várias fotos em que aparece posando no pôr do sol, em um letreiro personalizado que a família preparou para a festa de Leonardo. Outra filha do cantor, Jéssica Beatriz, fruto do relacionamento com Priscila Beatriz, também posou com seu primogênito na paisagem.

Para finalizar a sequência de fotos, a Poliana incluiu alguns registros de Leonardo com os netos, além de compartilhar um clique em que o cantor aparece acompanhado de todos os seus filhos, incluindo Matheus Vargas, fruto da relação com Liz Vargas, João Guilherme, com Naira Ávila, e Monyque Isabella, com Sandra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Na legenda, a loira se declarou: “Foram, sim, momentos inesquecíveis!!! Gratidão Senhor”, Poliana escreveu e ganhou muitos elogios dos seguidores por reunir a família: “Parabéns, foi lindo ver todos juntos”, comentou uma fã. “Que lindos, Poliana, que Deus te abençoe, você reuniu todos os filhos do Léo”, exaltou mais uma.

Leonardo engravidou cantora ao mesmo tempo que esposa:

Após a festa de 60 anos do cantor Leonardo, um dos filhos do sertanejo começou a bombar nas redes sociais. Trata-se do bonitão Matheus Vargas, que também é cantor e tem a mesma idade que Zé Felipe, fruto do relacionamento com a esposa Poliana Rocha. Mas o rapaz é fruto de outra relação, com Liz Vargas; entenda.