Poliana Rocha encanta seguidores ao compartilhar vídeo brincando com a neta Maria Alice

A empresária Poliana Rocha surgiu brincando com a neta na festa de aniversário de dois anos da menina

Nesta segunda-feira, 30, aconteceu a luxuosa e polêmica festa de aniversário de dois anos de Maria Alice, filha de Virginia Fonseca (24) e Zé Felipe (25). Quem marcou presença no evento foi a mãe de Zé, Poliana Rocha (46). Em seu Instagram, a empresária publicou um vídeo brincando com a neta mais velha na festa.

No vídeo curto compartilhado, a esposa do cantor Leonardo (59) surgia atrás de Maria Alice enquanto as duas brincavam em um touro mecânico. A aniversariante usava um vestido branco com detalhes coloridos, enquanto Poliana estava elegante com um look branco todo aberto.

“Ser VÓ é: encher minhas netinhas com as melhores memórias do mundo”, escreveu a avó de Maria Alice e Maria Flor (7 meses) na legenda da publicação que recebeu emojis de coração de Virginia nos comentários.

Os seguidores de Poliana adoraram o momento da avó com a neta e elogiaram nos comentários. “Lindas demais”, comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: “Melhor vó do mundo”.

“Poliana, você é maravilhosa em tudo e com as netas lindas é demais... Lindas... Torço muito pela sua felicidade e do Leonardo, que Deus abençoe sua família linda”, escreveu uma outra fã. E outra seguidora reagiu ao vídeo dizendo: “Lindas demais! Que delícia de vídeo”.

Festa!

O aniversário de Maria Alice rendeu polêmica nas redes sociais. Isso porque, a menina que celebrou seus dois aninhos entrou com um pônei no buffet infantil onde aconteceu a celebração. Apesar do momento fofo em que Maria Alice colocava suas aulas de hipismo em prática, usando até um capacete, o animal acabou defecando na entrada.

Os looks dos pais de Maria Alice e Maria Flor também não passaram despercebido pelas redes sociais. A mãe das meninas, Virginia, usava um luxuoso vestido branco avaliado em cerca de 25 mil reais. Porém, a peça foi destruída após a filha mais nova Maria Flor fazer xixi no colo da mãe.