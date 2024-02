Polêmica! Lexa se pronuncia após ter cachê cancelado por show incompleto

Após ter pagamento cancelado por prefeito, Lexa se pronuncia e explica o motivo de alegarem que sua apresentação Barra do Piraí foi incompleta

A cantora Lexa se pronunciou após protagonizar uma polêmica nos últimos dias. Nesta quarta-feira, 14, a funkeira falou em seus stories no Instagram o que realmente aconteceu durante seu show em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro.

Após ter seu cachê cancelado por não ter feito a apresentação completa, a famosa então explicou o que houve na ocasião. Segundo ela, a prefeitura entregou o palco com atraso, mesmo tendo chegado com antecedência.

"Gente, fiz um show lindo em Barra do Piraí. Mesmo com toda a correria, cheguei lá 30 minutos antes. Pena que me entregaram um palco com 50 minutos de atraso. Eu cheguei lá às 22h30”, explicou sua versão.

"Falaram que não tirei foto com as pessoas. Lógico que tirei, inclusive com prefeito, que foi o primeiro a entrar, antes de todo mundo. [Ele] foi o primeiro a entrar no camarim", disse a artista sobre ter atendido os fãs.

A prefeitura deu a seguinte nota do acontecimento envolvendo Lexa. “Segundo o contrato, o evento foi contratado na íntegra, porém, ocorreram falhas que resultaram em uma apresentação incompleta. O valor pago à artista será cancelado até que sejam esclarecidos os detalhes do incidente. A prefeitura pede que a produção oficial da cantora entre em contato para fornecer esclarecimentos sobre o ocorrido”.

Lexa comenta preparação para o Carnaval

Em entrevista à CARAS, Lexa contou qual seria sua preparação para o Carnaval. "Agora é isso, treinar o corpo, fazer corrida e esteira todos os dias de 5km para ter resistência, tem que ter, não tem como", disse Lexa. "Já tenho data, tenho ensaio do bloco, que é o aquecimento, vai ter no Rio e São Paulo também", revelou na ocasião.

A cantora comandou seu próprio bloco de Carnaval, o Bloco da Sapequinha, e também foi, pelo quarto ano consecutivo, Rainha de Bateria da Unidos da Tijuca, escola de samba do Rio de Janeiro. Ela afirma que, apesar de cansativo, a alegria que os desfiles a trazem é indescritível.