Wanessa Camargo deve ou não ser expulsa do BBB 24?

Davi acusa Wanessa Camargo de agredi-lo, durante a madrugada deste sábado, 2, e agita a internet, que também pede o fim do jogo para a cantora

A madrugada deste sábado, 2, foi marcada por uma nova polêmica no BBB 24. A internet levantou a hashtag #WanessaExpulsa e está em polvorosa. Será que Boninho vai atender ao clamor do público ou bater o martelo dizendo que nada de grave aconteceu para que seja tomada uma decisão tão radical? Acredito que só saberemos logo mais, durante a exibição do programa ao vivo, na TV Globo.

Para quem não está entendendo nada, vou explicar. Wanessa bebeu um pouquinho mais do que deveria e decidiu, pela milésima vez, detonar Davi para os outros participantes do reality, durante a festa do Ifood. Além de encher os ouvidos de seus aliados sobre sua percepção em relação ao baiano, ela reuniu o grupo que acolheu Davi (Alane, Matteus e Beatriz) para pontuar algumas das suas visões sobre o motorista de aplicativo. E hablou: “Não merece! História triste? De miséria? De fome? Todo mundo tem. Eu passei fome! Sabia disso? Pois é! Olha aqui o ferro quente queimado com um ano de idade. A minha cicatriz não faz o que eu sou!”.

Mais tarde, Wanessa resolveu subir para o segundo andar da casa e entrar no Quarto Magia com Yasmin Brunet e Pitel. Agitada, ela acende e apaga a luz algumas vezes, recebendo invertidas das companheiras de confinamento. Do nada, ela começa a pular e seguir em direção à cama de Davi. Voltada para ele, que está deitado, a cantora (ainda quicando fervorosamente) parece dar socos no ar. Os internautas garantem que ela acabou acertando um das pernas do baiano. Davi olha assustado para a artista, que pede desculpas.

Revoltadíssimo, Davi sai do quarto e desabafa com Matteus e Isabele, na cozinha. Ele garante que foi agredido e pede um posicionamento da produção do reality show. “Vou atrás das medidas cabíveis. As mesmas medidas que fossem para mim terá que ser para ela também. Chegar a esse ponto de provocação, chegar a me bater, cara? Aí não", declarou.

Será que a atitude de Wanessa é mesmo cabível para uma expulsão? Será que o pedido de Davi será ouvido por Boninho e atendido? Isso a gente ainda não sabe. O que sabemos é que os dois declararam guerra e o jogo passa a ficar mais emocionante. O fato é que queremos um programa de entretenimento com bastante...entretenimento, claro. E não essa coisa meio morna (salvo alguns barracos, claro) que o BBB 24 vem proporcionando ao longo desses 54 dias para os telespectadores. Aguardaremos as cenas dos próximos capítulos.