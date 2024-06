Poderosa! Ludmilla ostenta carrão luxuoso de mais de R$ 4 milhões

Após compartilhar que comprou um luxuoso apartamento em Miami, Ludmilla mostrou um passeio em um carrão pela nova vizinhança na Flórida.

Após compartilhar que comprou um luxuoso apartamento em Miami, nos Estados Unidos, avaliado em R$ 13,5 milhões, Ludmilla voltou às redes sociais nesta sexta-feira,14, e surpreendeu ao mostrar um passeio em um carrão pela nova vizinhança na Flórida. A cantora aparece a bordo de uma Lamborghini Urus, que tem valor estimado em R$ 4,3 milhões, conforme noticiou o GShow.

Veja:

Ludmilla ostenta carrão (Reprodução/Instagram)

Ludmilla mostra detalhes do seu apartamento milionário

Nesta quinta-feira, 13, a cantora confirmou a compra do seu novo apartamento em Miami, nos Estados Unidos. Nos stories de seu Instagram, ela apareceu em seu novo lar e comemorou a conquista. O imóvel custou cerca de R$ 13,5 milhões e fica em área nobre da cidade norte-americana, com direito a vista deslumbrante.

A artista revelou alguns detalhes do lugar, destacando as janelas panorâmicas com vista para os prédios e o mar, além de mostrar a cozinha. No entanto, ela adiantou que o local passará por reformas. Ela ainda revelou que manteve a compra do apartamento em segredo por dois meses, desde sua aquisição durante o festival Coachella.

"Estou muito boa em guardar segredo. Estava louca para contar essa novidade para vocês. Eu tenho um apartamento em Miami agora, vistão, estou muito feliz. Comprei esse apartamento na época do Coachella e não contei para ninguém. Mostrei para a minha mãe antes e ainda vem uma obra aí", disse ela. O novo cep da famosa foi adquirido com Juliana Fernandes, que é uma conhecida corretora dos famosos

Ludmilla teve turnê cancelada recentemente

Além de Ivete Sangalo, a cantora Ludmilla também anunciou o cancelamento de sua turnê 'Ludmilla in the House'. Ela lamentou o acontecido e esclareceu o que a motivou a tomar essa decisão. "Não foi uma decisão tomada de uma hora pra outra, o motivo, o pivô do cancelamento foi pensando em vocês, o quanto vocês merecem coisa fod* e de excelência. Do fundo do meu coração, estou aqui pedindo desculpas para vocês", disse.