Piqué foi traído? Entenda o caso envolvendo ex-jogador e atual namorada

Piqué tem sofrido com boatos envolvendo seu relacionamento com Clara Chía e caso tem provocado uma comoção na web

A vida íntima de Gerard Piqué (36) não está nada fácil. Depois de gerar a maior comoção com a separação de Shakira(46), agora o ex-jogador do Barcelona enfrenta um boato envolvendo traição de sua atual namorada, Clara Chía (23).

Segundo o jornal espanhol El Comercio, Piqué teria sido traído por Clara Chía enquanto eles ainda viviam apenas um affair. A moça, que foi o pivô da separação do ex-zagueiro, teria se envolvido com o técnico do Manchester City, Pep Guardiola.

Ainda conforme a publicação, Clara e Pep teriam se conhecido ainda quando Clara estudava. Ela era aluna da mesma instituição que os filhos do treinador faziam parte.

Apesar de não ter uma confirmação concreta, o caso tem promovido uma nova crise na vida pessoal de Piqué . Principalmente por Guardiola já ter sido treinador do ex-atleta entre 2008 e 2012, se tornando uma espécie de padrinho no futebol.

Além disso, o caso ganhou altas proporções devido Guardiola ser casado há quase 10 anos com Cristina Serra. Os dois são pais de três filhos: Maria, Marius e Valentina.

Mesmo virando destaque internacional por conta do assunto, Piqué e Clara seguem sem se pronunciar publicamente. Nas redes sociais, o casal continua compartilhando registros juntos .

SAÚDE MENTAL ABALADA

Na última semana, Piqué voltou a ser destaque na mídia ao desabafar sobre os rumos de sua separação de Shakira. O ex-atleta reclamou de ter virado alvo de uma música da ex-esposa. Ele disse que a cantora não pensou em sua saúde mental e da Clara Chía ao lançar a canção.

Leia também: Quem é a sogra de Shakira? Saiba polêmica por trás da separação da cantora

"Não quero entrar nesse assunto [das músicas], mas as pessoas não pensam na consequência que as coisas podem ter a nível mental, não pensam na outra pessoa. O que pode acontecer? Alguém cometer suicídio? De verdade, estou decepcionado com o que é a sociedade", declarou.

Em seguida ele criticou a América Latina e responsabilizou Shakira por todas as críticas e ataques que vem recebendo nas redes sociais.

“Minha ex é da América Latina. Vocês não sabem o que cheguei a receber nas redes sociais dos fãs dela. Muitas barbaridades. Eles não se importam com nada, são pessoas que não têm uma vida. Mas eu não me importo, de verdade, porque são pessoas que nunca vou conhecer, trato como robôs", disparou.