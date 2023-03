Pepita Rodriguez se derrete em elogios para a nora, Wanessa Camargo

Mãe de Dado Dolabella, Pepita Rodriguez aprova Wanessa Camargo como sua nora e revela o que acha da cantora

A atriz Pepita Rodriguez (71) revelou que está encantada ao ver o namoro do filho, o ator Dado Dolabella (42), com a cantora Wanessa Camargo (40). Os dois assumiram o romance há pouco tempo e a cantora tem a aprovação da sogra.

Em entrevista ao site Gshow, a artista veterana contou que está feliz em ver o casal junto novamente, já que eles já namoraram no passado.

"Estou muito feliz. Amo essa menina! Eles eram tão apaixonados quando jovens, ficaram quase quatro anos juntos. Era um amor tão lindo, mas que foi interrompido. E justamente com os dois profundamente apaixonados. Agora, eles se reencontraram e foi uma amor que não morreu. Essa menina é um sonho", afirmou ela.

Wanessa é fotografada com Dado Dolabella e o filho caçula

A cantora Wanessa Camargo aproveitou a tarde de sol no Rio de Janeiro há poucas semanas para curtir um passeio ao ar livre com seu namorado, o ator Dado Dolabella, e o filho caçula, João Francisco, de 8 anos – que é fruto do antigo casamento dela com o empresário Marcus Buaiz. Os três foram vistos circulando pela Lagoa Rodrigo de Freitas.

Os paparazzi fotografaram o trio dando uma volta em um pedalinho na água e também em um quadriciclo pela ciclovia do local. Para a ocasião, a estrela optou por usar um vestido azul soltinho e ostentou toda a sua beleza.

Fotos: JC Pereira / AgNews