Pelé apresenta melhora em infecção respiratória, de acordo com boletim médico

Rei do futebol Pelé está internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 29 de novembro

O ex-jogador de futebol Pelé (82) segue internado, mas apresentou uma melhora em seu quadro de infecção respiratória. De acordo com um boletim médico divulgado nesta terça-feira, 6, ele segue evoluindo.

Internado desde o dia 29 de novembro no Hospital Albert Einstein, na cidade de São Paulo, ele retornou ao hospital para passar por uma reavaliação depois de sua terapia quimioterápica do seu tumor no cólon, que foi identificado em setembro do ano passado.

“Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein no último dia 29 para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021. O paciente segue evoluindo com melhora progressiva do estado geral, em especial da infecção respiratória. Permanece em quarto comum, com sinais vitais estáveis, consciente e sem novas intercorrências”, comunicou o boletim.

O astro vem recebendo diversas homenagens nos últimos dias desejando sua melhora logo. A Fifa utilizou drones para desejar boa sorte na recuperação do Rei e mostrou em suas redes sociais. Até o craque francês Kylian Mbappé usou seu Twitter para prestar sua homenagem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FIFA World Cup (@fifaworldcup)



Pelé se pronuncia sobre sua saúde: ‘Estou forte’

Pelé se pronunciou sobre a sua internação em um hospital de São Paulo por meio de uma declaração em seu Instagram. Na tarde deste sábado, 03, a equipe dele divulgou um depoimento do atleta para tranquilizar seus fãs e admiradores.

"Meus amigos, eu quero manter todos tranquilos e com o pensamento positivo. Estou forte, com muita esperança e sigo meu tratamento como sempre. Quero agradecer a toda equipe médica e de enfermagem, por todo zelo que tenho recebido", afirmou ele.

E completou: "Eu tenho muita fé em Deus e cada mensagem de amor que recebo de vocês, vindas mundo inteiro, me mantém cheio de energias. E assistir o Brasil na Copa do Mundo também! Muito obrigado por tudo".