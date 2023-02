Fora do Brasil, Pedro Scooby surge abatido e diz que filhos estão sofrendo: "É triste"

Pedro Scooby surge abatido e diz que disputa na Justiça está afetando Dom, Bem e Liz, frutos de seu casamento com Luana Piovani

O surfista Pedro Scooby publicou um desabafo nas redes sociais nesta terça-feira, 14, no qual revela que os filhos estão sofrendo após a disputa que ele enfrenta na Justiça com Luana Piovani. Ele surgiu abatido nas redes sociais.

Ele contou que vai precisar está nos Estados Unidos para compromissos profissionais. "Vim para um compromisso de 2 dias nos Estados Unidos, no Arizona. (...) Estou arrumando para voltar para a casa. A Cintia e a Aurora estão me esperando. Na sexta-feira, vou para Portugal ficar com as crianças um pouquinho. Eu já tinha prometido para eles, então eu vou para lá", afirmou ele.

Visivelmente incomodado, ele disse que está enfrentando tudo como pode. "A gente está em um momento de cuidar da minha família, minha saúde mental, das crianças, do meu joelho também. Vou fazer um preparo físico, estou voltando a treinar", afirmou.

Ao final, ele reconheceu que Bem, Liz e Dom estão sofrendo mais. "No final, quem está sofrendo mais são as crianças. É triste. Elas, de alguma forma, estão sendo afetadas e a gente tem que evitar isso", disse ele.

Luana Piovani também desabafou e surgiu aos prantos nas redes sociais. Sob ordem judicial, ela não pode publicar vídeos e fotos que exponham a relação das crianças com o pai.

"Acho que era esse lugar que todo mundo estava esperando que eu chegasse. Porque já falei que guerreira é a Xena. Eu sou abusada mesmo. Estou sendo reivindicando meus direitos na Internet até ter sido colocado uma mordaça na minha boca, mas agora estou aqui, do jeito que uma grande parte das pessoas queriam. Pronto. Estou chorando. Me sentindo insegura, ameaçada sem saber exatamente...", disse ela.