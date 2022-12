Pedro Scooby desabafa sobre a difícil missão em cuidar dos filhos: “Eu estou me virando!”

Com Cintia Dicker no hospital, o ex-BBB Pedro Scooby revelou como tem sido sua rotina após o nascimento de Aurora

O ex-BBB Pedro Scooby (34), não escondeu dos internautas que vem vivendo dias bastante conturbados. Na noite desta quinta-feira, 29, o surfista resolveu desabafar na web e abriu o coração ao falar a respeito da nova rotina com os filhos.

É que após o nascimento de Aurora, na última segunda-feira, 26, o surfista precisou redobrar os cuidados com os herdeiros, Dom, Bem e Liz, que estão passando as festas de fim de ano com ele, já que a sua mulher, Cintia Dicker (36), precisou ficar internada com a caçula que foi submetida a duas cirurgias logo após o parto.

“Eu estou me virando. Saio daqui no horário do almoço, fico com as crianças, brinco, levei pro circo hoje, pro skate. E volto pra cá e janto aqui", contou. "Hoje consegui até tomar banho. Tomar banho virou artigo de luxo”, completou ele.

Scooby também resolveu dar mais detalhes sobre o quadro de saúde da filha, e agradeceu as orações e o carinho dos internautas para com a bebê.

"Passando aqui para agradecer todas as orações e carinho. A Aurora melhorou muito. A gente está muito feliz. Se Deus quiser, ela vai conseguir sair de lá logo”, afirmou o artista.

