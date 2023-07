Pedro Sampaio escapa da morte em tentativa de assalto no Rio: ''Livramento''

DJ Pedro Sampaio relata tentativa de assalto no Rio de Janeiro e mostra carro atingido por arma de fogo na direção do motorista

O DJ Pedro Sampaio, de 22 anos, usou as redes sociais na madrugada deste sábado, 29, para compartilhar com seus seguidores que sofreu uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro.

Nos stories de seu Instagram, no início da madrugada, o artista publicou uma foto de seu veículo blindado com arranhado na lateral e com marca de arma de fogo na janela do motorista. Em primeiro momento, ele não deu detalhes sobre o ocorrido e apenas escreveu ao legendar a postagem: "Livramento".

Na manhã deste sábado, 29, Pedro Sampaio explicou sobre a tentativa de assalto que sofreu: "Ontem fomos vítimas de uma tentativa de assalto à mão armada na cidade do Rio de Janeiro. O carro em que estávamos era blindado e ninguém ficou ferido". Ele ainda fez questão de agradecer as mensagens de carinho e apoio que recebeu. "Agradeço muito as mensagens de carinho. Desejo mais paz e segurança para todos nós".

Confira:

Pedro Sampaio faz mudança radical e choca fãs

Pedro Sampaio é um verdadeiro camaleão! Recentemente, o DJ e produtor musical chocou seus seguidores ao compartilhar clique exibindo seu novo visual. Na publicação, ele chamou atenção para a mudança radical que teve em seu cabelo.

Iniciando a contagem regressiva para o lançamento do clipe de seu novo single, Joia Rara, Pedro compartilhou uma foto completamente careca! "Oi... Amanhã, clipe de 'Joia Rara' às 12h.

Preparados?", escreveu o DJ na legenda.

Recentemente, Pedro surpreendeu ao mostrar que fez diamante com seu cabelo. "Fiz essa joia com meu cabelo. Cortei e transformei em diamante. Sabiam que isso era possível?", escreveu ele. Já nos stories, Pedro comemorou a chegada da joia. "A verdadeira joia rara. Não tem nenhuma outra como essa. Olha como brilha!", disse o DJ.