Pedro Sampaio faz mudança radical de visual e choca fãs: "Chega"

O DJ Pedro Sampaio chocou seus fãs ao compartilhar novo visual nas redes sociais e inicia contagem regressiva para novo clipe; confira a mudança!

Pedro Sampaio é um verdadeiro camaleão! Nesta terça-feira, 18, o DJ e produtor musical chocou seus seguidores ao compartilhar clique exibindo seu novo visual. Na publicação, ele chamou atenção para a mudança radical que teve em seu cabelo.

Iniciando a contagem regressiva para o lançamento do clipe de seu novo single, Joia Rara, Pedro compartilhou uma foto completamente careca! "Oi... Amanhã, clipe de 'Joia Rara' às 12h.

Preparados?", escreveu o DJ na legenda.

Nos comentários, seus fãs e seguidores tiveram reações engraçadas com a novidade e aproveitaram para brincar com o produtor. "Calvo aos 25 anos, entenda o caso", escreveu fã. "Parece um ovo", comparou outro. "Foi editado, né?", disparou admirador. "Chega!", brincou outro.

"Ficou careca para fazer várias joias raras", escreveu seguidor. Ele se refere a uma nova aquisição de Pedro Sampaio. Recentemente, o DJ fez um diamante usando fios do seu cabelo para divulgar a nova música.

Confira o novo visual:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DJ Pedro Sampaio (@pedrosampaio)

Pedro Sampaio abre o jogo sobre sexualidade

Em março deste ano, Pedro Sampaio deixou muita gente surpresa ao revelar fazer parte da comunidade LGBTQIAP+. Em entrevista à revista CARAS, o artista confessou que escondeu sua sexualidade do público por não se achar maduro suficiente para abrir sua intimidade.

"Eu comecei a minha carreira muito novo, comecei a tocar com 14 anos e com 17 estava fazendo show. Estava em um processo de amadurecimento como ser humano e como artista também", contou o artista, que falou pela primeira vez sobre ser bissexual no palco do Festival Lollapalooza.

Pedro disse que lidar com a sua sexualidade publicamente era algo que demandou calma e segurança, uma vez que ele teria que também abordar o assunto dentro de sua família:

"Acho que esse foi um momento em que eu me senti, de fato, maduro o suficiente para falar sobre esse assunto. Estava resolvido também como pessoa, dentro da minha própria família, eu senti que era a hora certa", declarou.

Clique aqui e confira a entrevista completa!