Paz reinou? Após polêmicas, Éder Militão posta foto com namorada: 'A cara da Ceci'

Éder Militão posta foto com a namorada em festa da filha e internautas brincam com expressão da pequena ao lado da madrasta

A festa de um ano da filha de Éder Militão e Karoline Lima movimentou as redes sociais nos últimos dias por conta de algumas polêmicas que teriam rolado na festa. Uma muito falada foi que a namorada do jogador, Cássia Lourenço, não teria gostado da postura dele durante o evento.

Inclusive, a influenciadora curtiu um comentário que chamava a atitude do craque, de dançar com a mãe da filha, de papagaiada. Mesmo diante das desavenças, Éder Militão mostrou que continua com a eleita da vez, prova disso, foi que ele compartilhou cliques ao lado dela.

O atleta mostrou algumas fotos da festa luxuosa de Cecília e chamou a atenção ao exibir alguns registros ao lado da namorada. "1 aninho do amor da minha vida", disse ele espantando boatos de que não estaria mais com Cássia.

Nos comentários da publicação, os internautas notaram as fotos e deram sua opinião. "Bicha, a cara da Ceci ao lado da Cássia me representa", falaram. "Ceci detestando a madrasta", opinaram outros. "Criança não sabe mentir", falaram.

Ainda nesta terça-feira, 11, logo ao acordar, Karoline Lima debochou após ver a grande repercussão que a festa de um ano da herdeira tomou na rede social. A influenciadora inclusive recebeu críticas por trocar de vestido três vezes no evento.

Com looks combinando, Karoline Lima e Éder Militão comemoram aniversário da filha

Karoline Lima e Éder Militão se reuniram para comemorar o aniversário da filha, Cecília. A menina completou seu primeiro ano de vida nesta segunda-feira, 10, e ganhou uma festa luxuosa dos papais para comemorar a data especial.

Separados desde a época em que a influenciadora digital estava grávida, os dois fizeram questão de celebrar o aniversário da herdeira juntos em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O evento, que contou com a presença dos familiares e amigos, teve a temática de Circo, além dos personagens da Disney.

Para festa, os papais combinaram o look. No começo da comemoração, a influencer e o jogador de futebol surgiram usando roupas em tom de azul. Depois, na hora de cantar o 'parabéns pra você', Karol, Militão e Cecília apareceram usando looks na cor rosa: a mamãe e a aniversariante optaram por um vestido, enquanto o papai estava com uma camiseta.

Mais cedo, pelos Stories do Instagram, a modelo mostrou os detalhes da decoração da festa. Ao chegar no local da festa, os convidados passaram por um corredor cheio de bexigas em tons de verde, azul, rosa e amarelo. Além disso, na gravação é possível ver que o espaço estava decorado com diversos personagens da turma do Mickey. Ela também mostrou a mesa de doces e o bolo. "Cecirco. CeciDay 1 ano", escreveu. Confira as fotos da festa de aniversário aqui.