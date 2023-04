Paulinho Vilhena foi anjo da guarda de protagonista de novela do SBT; entenda

Paulinho Vilhena e Vittória Seixas integraram o elenco de O Sétimo Guardião; o ator ajudou a atriz enquanto ela passava mal durante uma festa

Vittória Seixas (14) é a protagonista de A Infância de Romeu e Julieta, a nova novela infantil do SBT. Ela já integrou o elenco do folhetim O Sétimo Guardião, na Globo. Paulinho Vilhena (44), que também estava na trama, foi o anjo da guarda dela antes das gravações começarem. Ele ajudou a menina enquanto ela passava mal em uma festa.

Apesar da pouca idade, a atriz já acumula trabalhos em seu currículo além da trama da Globo, entre eles estão O Rico e o Lázaro, na Record TV e seu último trabalho na TV, que foi em Quanto Mais Vida, Melhor!, em 2021. Entretanto, sua vida artística se iniciou quando tinha apenas 5 anos e começou a fazer teatro para tratar de sua timidez exagerada, que a limitada em diversos sentidos de sua vida.

"Antes de começarem as gravações teve uma grande festa onde algumas pessoas do elenco estavam se conhecendo, e outras se reencontrando. Logo que cheguei comecei a passar mal. Acho que porque estava nervosa em meio a tantos famosos reunidos em um mesmo local... e eu lá!", contou Vittória em entrevista à CARAS Brasil.

Ela revelou que nesse momento, o Paulinho Vilhena percebeu e se aproximou dela, preocupado. O ator ainda fez questão de cuidar da menina e a deixou confortável com a situação, já que era algo novo para uma criança, na época, de nove anos.

"Nunca tive a oportunidade de agradecer publicamente pelo gesto de generosidade e carinho. Talvez ele nem tenha se dado conta da importância do que fez e certamente não sabe o quanto essa memória é importante pra mim. Sei que ele será pai agora, e tenho certeza de que a filhinha dele já é uma menina de sorte! Obrigada Paulinho!! Você é incrível! Espero algum dia te reencontrar e agradecer pessoalmente. Deus abençoe você e sua linda família", concluiu a atriz.

PAULO VILHENA VAI SER PAI

O artista revelou em janeiro que vai ser pai pela primeira vez. Ele espera uma menina, Manoela, ao lado da noiva Maria Luiza Silveira (27). "Nós não planejamos exatamente, mas queríamos muito. Digamos que foi um plano que aconteceu muito rápido", contou ele. "Parei a pílula e, dois meses depois, já estávamos grávidos", completou a modelo.

"Toda vez que a gente tentava, o Paulo me colocava quase que de cabeça para baixo, acredita?", continuou Maria. "É uma técnica milenar criada pelas vovós", afirmou Paulinho. A gestação fez com que o amor e a parceria do casal aumentasse.

A previsão do parto é em agosto e Manoela encontrará os pais já casados. "Vamos oficializar nossa união no civil em maio, mas ainda queremos celebrar com a nossa família e os amigos, quando Manu estiver maior", contou o ator. "Provavelmente, será quando encerrar a amamentação, assim a mamãe aqui consegue aproveitar melhor toda essa festa, né?", concluiu Maria Luiza.