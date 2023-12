Paulinho Vilhena exibe as fotos do seu casamento e do batizado da filha

Paulinho Vilhena e Maria Luiza celebraram o casamento religioso deles junto com o batizado da filha no último final de semana

O ator Paulinho Vilhena e a esposa, Maria Luiza, celebraram o casamento religioso deles e o batizado da filha, Manoela, no mesmo dia. A comemoração aconteceu no último final de semana em uma igreja de São Paulo. Agora, o artista mostrou as fotos oficiais da cerimônia.

Nas redes sociais, os dois mostraram as fotos das duas cerimônias e os looks deles para o grande dia. “Nosso casamento religioso e batizado da nossa Manoela”, contaram na legenda.

Nos comentários do post, os fãs e amigos desejaram felicidades para a família. “Muito amor na vida de vocês”, disse um seguidor. “Que Deus abençoe muito vocês”, afirmou outro. “Tudo de bom para esta família que vocês construíram. Saibam viver intensamente com este fruto de vocês, que, por sinal, é um anjo”, declarou mais um.

Por sua vez, Maria Luiza falou sobre o amor por Paulinho Vilhena em uma linda de declaração de amor. "Quatro anos que eu não paro de pensar em você. Desde a primeira noite que dormi sorrindo pro teto, pensando em cada detalhe do nosso primeiro beijo. Seu cheiro, seu sorriso, seu olhar. Podia ser só o começo empolgante de algo fugaz, mas é assim até hoje. Eu ainda penso muito em cada detalhe seu. Eu ainda durmo sorrindo pro teto com a certeza de que encontrei meu grande amor. Quatro anos que sei o que é ter um parceiro de vida. O que é nunca me sentir sozinha, o que é me sentir acolhida em todas as minhas vulnerabilidades", declarou.

E completou: "Quatro anos que seu beijo causa um alvoroço em mim, e que seu abraço me trás paz. Quatro anos que você me olha nos olhos como se pudesse ler cada detalhe da minha alma, e amar todas partes de mim. Quatro anos que você abre o sorriso mais lindo quando me encontra e derrama lágrimas de saudade em cada até logo (mesmo que seja só um dia longe). Quatro anos que a gente se ama, se cuida, se respeita, se apoia, se encoraja, se entrega, se constrói. Quatro anos, uma filha, várias casas, alguns momentos difíceis, muitas viagens e dois casamentos depois você segue sendo a minha melhor e maior certeza. Eu te amo, meu Paulo. Dono do meu coração e dos meus pensamentos. Feliz 4 anos".

View this post on Instagram A post shared by Maria Luiza S. Vilhena (@marialuizasilveira)

Quem é a esposa de Paulinho Vilhena?

Aos 44 anos de idade, Paulinho Vilhena é casado com Maria Luiza Silveira, de 27 anos. Ela é modelo e estudante de Direito. Os dois estão juntos desde 2019, ficaram noivos em novembro de 2022 e se casaram no civil em junho de 2023. Nesse meio tempo, ela engravidou da primeira filha do casal, Manoela, que tem previsão para nascer em agosto de 2023.

Em participação no programa Encontro, da Globo, após sair do No Limite, ele encheu a esposa de elogios. “Eu sou um cara muito melhor por conhecer essa mulher maravilhosa e que está me dando a oportunidade vivenciar a paternidade. Eu sonhava em ser pai e Deus dá a oportunidade de ser no momento certo, com a pessoa certa”, disse ele.

Em 2022, Maria Luiza enfrentou um momento delicado com sua saúde. Ela era dependente de remédio tarja preta e conseguiu superar isso com a ajuda da família e de Vilhena. “Depois de seis anos, enfrentei o vício em farmacêuticos e isso abriu meus olhos. Aprendi que, na vida, não basta ter uma carreira e profissão, a gente precisa ser feliz. Pode ser cafona dizer, mas, hoje, vivo a fase mais perfeita da minha vida e já tenho o melhor trabalho do mundo, que é ser mãe”, disse ela em entrevista na Revista CARAS recentemente, e completou: “Acho importante falarmos isso, porque é o remédio da moda da minha geração. Todo mundo quer otimizar tudo e esse medicamento faz você virar uma máquina, mas quase estragou minha vida”.