Paulo Vieira surpreende Roberto Carlos com pergunta íntima: "Já mandou?"

Durante o tradicional especial de RC, o humorista Paulo Vieira surpreendeu o ícone com uma pergunta bem inusitada; veja

Foi exibido pela TV Globo nesta sexta-feira, 22, o tradicional especial de final de ano do rei Roberto Carlos. Dessa vez, a celebração foi marcada pela presença divertida do humorista Paulo Vieira.

É que no palco, ele fez uma pergunta bem íntima para o cantor. "Já mandou nudes?", quis saber ele. Após gargalhadas da plateia e um sorriso tímido do cantor, o próprio colocou fim na história. "Ainda não", respondeu ele.

Além do momento divertido, Paulo Vieira e Roberto Carlos cantaram juntos a também hilária Ilegal, Imoral ou Engorda. O humorista se emocionou, porque acabou realizando um sonho de sua mãe.

Nas redes sociais, ele também compartilhou um vídeo no qual surge muito emocionado a caminho das gravações. "Isso aqui foi no avião, minutos depois de receber o convite para cantar com o RC. Eu era criança e minha mãe me ensaiava pra cantar com ele. Naquele tempo, não existia nenhuma possibilidade de isso se tornar realidade. Corta para hoje. Tem dia que a vida é mágica como nos filmes", escreveu o humorista.

Acho que agora já deu né, Paulo Henrique? (Minha mãe na casa dela reagindo) pic.twitter.com/4XAfoY2VES — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) December 23, 2023

Paulo Vieira não estará no BBB 24

O apresentador Paulo Vieira não vai comandar o quadro Big Terapia no BBB 24, da Globo, que estreia em janeiro. De acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, o artista está com a agenda repleta de projetos. Assim, ele não conseguirá se comprometer com as gravações para o Big Brother Brasil.

O jornal revelou que Paulo Vieira vai gravar a série Pablo e Luisão, que ele criou para o Globoplay, e também será jurado do The Masked Singer Brasil. Além disso, ele está editando a próxima temporada do programa Avisa Lá Que Eu Vou, do GNT.