Paulo Vieira surpreende fãs ao fazer desabafo nas redes sociais: “Pisou no meu calo, vou gritar”

O apresentador e humorista Paulo Vieira fez um desabafo nas redes sociais e deixou os fãs curiosos

Nesta segunda-feira, 29, Paulo Vieira (30) surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um desabafo em seu Twitter.

“Eu não consigo me calar diante da falta de respeito comigo, se pisou no meu calo, eu vou gritar não importa quão poderosa seja a pessoa que pisou”, começou escrevendo o apresentador.

O humorista ainda afirmou: “É nessa falta de silêncio que eu acabo fazendo inimigos poderosos (‘petulante’), mas é nessa também que eu durmo em paz”.

Paulo não deu mais detalhes sobre a situação e não comentou nas redes sociais quem teria sido essa pessoa que o incomodou.

Os seguidores do apresentador do quadro “Big Terapia” do BBB ficaram curiosos para mais detalhes. “Quem mexeu com nosso cristal mais precioso da TV brasileira?’, questionou uma fã. E outro seguidor escreveu: “O que rolou?”.

Porém, os fãs de Paulo o apoiaram nos comentários da publicação. “Certíssimo, não se cale nunca. Ninguém tem que se calar. Também faço como você, não importa quem ou quão importante sejam falo mesmo”, escreveu uma seguidora. E outra fã escreveu: “É isso! E continue assim. Por sinal, é uma das muitas coisas que me fazer te admirar muito”.

é nessa falta de silêncio que eu acabo fazendo inimigos poderosos (“petulante”), mas é nessa também que eu durmo em paz — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) May 29, 2023

Dança!

Quem também desabafou nesta segunda-feira, foi a atriz Juliana Alves (41) que acabou sendo a eliminada dessa semana no 'Dança dos Famosos', quadro do “Domingão com Huck”.

"Quando vi que estávamos empatados, eu pensei: superaremos aí! Mas… abrindo meu coração: foi duro ver nos olhos de cada pessoa nos bastidores o desapontamento. A tristeza e um sentimento estranho. Tenho 20 anos de estrada e eu sempre soube perder. Com o tempo, fui abandonando alguns medos e o silenciamento diante de fatos", escreveu em suas redes sociais.