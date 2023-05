Gente? Juliana Alves insinua injustiça após eliminação no Dança: "Foi duro"

Juliana Alves insinua injustiça e ganha o apoio dos fãs; eliminação da atriz surpreendeu o público e até a produção do programa

A atriz Juliana Alves desabafou nesta segunda-feira, 29, após ser eliminada do Dança dos Famosos na noite anterior. Mesmo com uma performance elogiada, a atriz não conseguiu se classificar para a próxima fase e está fora da disputa.

Nas redes sociais, ela deu uma opinião forte sobre sua eliminação. "Gente, foi uma jornada e tanto! Enfrentamos dificuldades, superamos desafios, que foram muitos desde o início desta edição… Chegamos em um grupo que concentrava pessoas muito fortes e dois competidores iriam sair, nós sabíamos que não seria fácil", afirmou.

Conhecida pelo samba no pé e pela expressão corporal, ela lamentou que mesmo conquistando a plateia não conseguiu permanecer na competição. "Mas hoje o placar estava ZERADO e nós nos doamos pra sermos melhores. Com uma salsa bem dançada e dançante. Mostrando nossa essência em movimentos verdadeiros, pontuando a força da nossa ancestralidade e nossa cultura. E nesta apresentação conquistamos a plateia, vocês viram. Recebi esse reconhecimento ali mesmo diante dos meus olhos e foi lindo! A nota da plateia é a nota da emoção… Então pensamos: dessa vez não há dúvidas sobre isso", declarou ela.

Juliana Alves também disse que nos bastidores a sensação foi ruim. "Quando vi que estávamos empatados, eu pensei: superaremos aí! Mas… Abrindo meu coração: foi duro ver nos olhos de cada pessoa nos bastidores o desapontamento. A tristeza e um sentimento estranho. Tenho 20 anos de estrada e eu sempre soube perder. Com o tempo, fui abandonando alguns medos e o silenciamento diante de fatos", disparou ela.

Leia o restante do desabafo:

Sou muito autocrítica, mas não me subestimo. Sei o quanto posso contribuir pra tudo que eu me proponho a fazer. Sou determinada e busco me superar reconhecendo minhas fraquezas. Hoje, sigo mantendo meu respeito as pessoas em primeiro lugar. Mas o fato é que como mulher negra minha trajetória sempre será em prol de uma vitória coletiva. Não é sobre mim. É sobre mim, o Bruno, todas as famílias e espectadores que vibram com a gente. Saio com o coração partido, triste. O tempo é Orixá. Bruno, meu amigo você foi brilhante! Que não sejamos vítimas de um sistema que não nos permite errar e que nos pressiona em circunstâncias desfavoráveis. Sejamos mais que sobreviventes, sejamos desbravadores dessas tramas da vida. Sejamos livres através da nossa mente e da nossa arte. Que honra dançar ao lado de um excelente artista como você. Você é mesmo gigante! O carinho e a emoção de cada funcionário nos bastidores nos deram a certeza de uma trajetória linda e honrada. E nada vai apagar o meu imenso sentimento de gratidão por todas as pessoas que confiaram em mim e me fortaleceram. Elas sabem quem são. À torcida desse Brasil afora".

ERROU A NOTA

Um momento inusitado foi ao ar no Dança dos Famosos neste domingo (28) e deixou até Luciano Huck em pânico. É que um dos jurados técnicos da atração acabou errando a nota, o que poderia ter prejudicado a atriz Carla Diaz.

Tudo começou quando Zebrinha foi anunciar a avaliação. Ele fez muitos elogios para a performance da atriz, mas deu uma nota muito baixa: 8.4. Perplexa com a avaliação, já que foi muito elogiada, a estrela ficou paralisada no palco.

"Você, impecável, Carla. Existia uma estabilidade nas mudanças, existia uma estabilidade rítmica, impecável o que vocês fizeram, mas pecou um pouquinho na construção coreográfica, o que atrapalhou um pouco a dança dela. 8,4", disse ele.