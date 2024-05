Paulo Vieira revela verdadeiro motivo para ainda não estar casado

Namorando com Ilana Sales há alguns anos, Paulo Vieira conta o motivo para não ter se casado com a amada até agora

O humorista e ator Paulo Vieira surpreendeu ao contar o motivo para ainda não ter se casado com a namorada, Ilana Sales. Os dois estão juntos há sete anos, mas ainda não oficializaram a união. Agora, ele contou o verdadeiro motivo para a demora do casamento.

Em entrevista ao Jornal O Globo, ele contou o que pensa sobre o casamento. "Tenho muito problema com certas obrigações. Acho que não caso só de birra, nem é porque não quero. Minha vida com Ilana (Sales, sua namorada há sete anos) já é meio de casado. Temos uma parceria de vida, dividimos mil coisas", disse ele.

E completou: "Esses dias falei para ela: ‘Queria que a gente tivesse filho por acidente’. Porque é muito doido escolher ter filho, uma decisão pesada. Estou renovando contrato, tenho plano de saúde bom. Eu engravidaria de mim agora. Mas acho que ela não está achando jogo, não (risos)".

Além disso, Paulo Vieira comentou sobre como é a sua situação financeira após a fama. "Eu não estou rico. A minha definição de rico é uma pessoa que não precisa mais trabalhar. Se eu parar de trabalhar, paro de comer. E ficar muito rico nunca foi meu objetivo. Minha ambição é ter uma casa confortável, comer e beber o que eu quero, viajar de vez em quando e poder ajudar pessoas próximas. Não tenho ambição de comprar avião e mil propriedades, nem de ostentar uma pulseira de R$ 500 mil. Meu medo é que essas coisas me afastem da minha essência. Acho difícil, porque tento ficar sempre vigilante. Já dei uma casa para o meu pai e para minha mãe, pago o melhor plano de saúde para eles e estou comprando meu apartamento em São Paulo. Tenho um salário muito bom. Tanto que, na renovação com a Globo, nem estou pedindo aumento. Eles me procuraram para renovar antes do vencimento. Já chegamos a um acordo", afirmou.