Paulinho Vilhena curte dia na piscina ao lado da família: "Maravilhosos"

Em Fernando de Noronha, o ator Paulinho Vilhena aproveitou o dia ensolarado para se refrescar na piscina com a esposa e a filha

Paulinho Vilhena está curtindo alguns dias de descanso em Fernando de Noronha ao lado de sua família, e encantou os seguidores ao surgir curtindo o dia ensolarado com a esposa, Maria Luiza Silveira, e a filha do casal, Manoela, de quatro meses.

Nos cliques postados no feed do Instagram nesta quinta-feira, 11, o ator, a mulher e a herdeira aparecem sorridentes se refrescando em uma piscina. Para se proteger do sol forte, o trio surgiu usando um chapéu, modelo bucket, amarelo.

Os cliques em família encantou os internautas, que encheram a postagem de elogios. "Família mais linda. Amo te ver feliz", disse uma seguidora. "Tão maravilhosos", escreveu outra. "Que coisa mais linda", se derreteu uma fã.

Vale lembrar que Paulinho e Maria Luiza celebraram o casamento religioso em dezembro do ano passado. Os dois também aproveitaram para realizar o batizado da primeira filha, Manoela. As duas cerimônias aconteceu em uma igreja de São Paulo, e o casal compartilhou as fotos em suas redes sociais. "Nosso casamento religioso e batizado da nossa Manoela", contaram na legenda.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Luiza S. Vilhena (@marialuizasilveira)

Esposa de Paulinho Vilhena detalha luta contra vício

Esposa do ator Paulinho Vilhena, a advogada Maria Luiza Silveira fez um alerta sobre os riscos do uso sem controle de remédios. Ela se tornou dependente após usar indiscriminadamente e precisou de ajuda para superar o vício.

"Eu falava com muito orgulho. É a melhor coisa do mundo. Eu amava. É viciante por um motivo", declarou ela em entrevista ao podcast Take Your Shoes Off. Na conversa, ela afirmou que muita gente não presta atenção nos riscos. "Mas tudo tem um preço e o preço do remédio é muito alto. Eu falo isso para todo mundo, para tomar cuidado (com esse remédio) porque é muito atrativo", desabafa. Confira a entrevista!