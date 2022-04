Paula Vaccari, esposa do sertanejo Cristiano, celebra aniversário com baile de máscaras elegante

Paula Vaccari, esposa do sertanejo Cristiano, fez um baile de máscaras elegante para celebrar a chegada de seus 35 anos de vida

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 14h40

Na noite da última terça-feira, 26, Paula Vaccari, esposa do sertanejo Cristiano (33), fez uma festona para celebrar a chegada de seus 35 anos de vida.

O evento teve como tema baile de máscaras, com direito a um dress code elegante. Seu marido e seus filhos, Pietra e Cristiano, estiveram no evento, prestigiando a aniversariante, usando looks que combinavam. As meninas com um vestido dourado e os meninos com um visual 'all black', além de máscaras chiquérrimas.

"Momento que ficará eternizado para sempre em meu coração! Apenas gratidão pela mulher, mãe e esposa que me tornei. Agradeço a minha família que é o maior presente que a vida me deu, sem eles definitivamente nada disso teria sentido. Todos que estavam presentes são muito especiais em minha vida e fazem parte da minha história, noite inesquecível", declarou Paula sobre a festa.

Além de sua família, também esteve no evento o casal Zé Neto (33) e Natália Toscano (31). Durante o evento, Natália não perdeu tempo e se declarou para a amiga de longa data: "Minha amiga, comadre e parceira! Te admiro demais, você merece tudo de lindo sempre. Parabéns pela mulher incrível que é. Te amo!"

Confira alguns cliques da festa de aniversário de Paula Vaccari, esposa do sertanejo Cristiano:

Paula Vaccari, esposa do sertanejo Cristiano, celebra 35 anos com baile de máscaras elegante. Crédito: Allysson Moreno

