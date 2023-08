Paula Toller fratura três costelas em acidente doméstico: “Repouso absoluto”

Cantora Paula Toller revela que foi hospitalizada após fraturar três costelas em acidente em casa e adia agenda de shows

A cantora Paula Toller passou por um susto no início desta semana. Pelas redes sociais, a artista divulgou um comunicado para revelar que sofreu um acidente doméstico e acabou fraturando três costelas. Em virtude da lesão, ela precisou adiar alguns shows sob a recomendação médica de repouso absoluto para recuperação.

Em nota, Paula revelou mais detalhes sobre o acidente: “No início da semana sofri uma queda em minha casa, fui ao hospital e fiz uma tomografia, que constatou fratura em 3 costelas (3 arcos costais)”, escreveu a cantora, que ganhou destaque como vocalista do Kid Abelha entre 1982 e 2016, quando o grupo chegou ao fim.

“A determinação médica é de repouso absoluto por pelo menos 3 dias, e infelizmente não vou poder estar com vocês nesta quinta e sexta, para os shows marcados (e com ingressos esgotados)”, completou Paula, que anunciou as novas datas para os shows em Santa Catarina, marcadas para outubro deste ano.

“Espero ansiosamente encontrá-los para essa grande celebração de 40 anos de carreira! Os ingressos permanecerão válidos, sem necessidade de troca”, a cantora finalizou. A declaração de Paula foi recebida com apoio e carinho por celebridades, amigos e admiradores, que deixaram diversos desejos de melhoras nos comentários.

Atualmente, Paula viaja pelo Brasil com a turnê solo ‘Amorosa’, que reúne grandes sucessos da carreira da cantora, como Nada Sei, Lágrimas e Chuva, Amanhã é 23 e Como eu quero. Algumas das canções são frutos da parceria de sucesso com Bruno Fortunato e George Israel na banda dos anos 80.

Paula Toller cancela show após testar positivo para a covid-19:

Em maio do ano passado, Paula Toller também precisou cancelar alguns shows por conta de um problema de saúde. A cantora usou as redes sociais para contar que testou positivo para Covid-19. Ainda na publicação, a artista tranquilizou os fãs ao atualizar seu estado e revelar que estava com sintomas leves.