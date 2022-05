Paula Toller cancela show após testar positivo para a covid-19

A cantora Paula Toller contou que está com covid-19 e precisou cancelar sua apresentação

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 16h20

Paula Toller (59) revelou que testou positivo para a covid-19.

Na tarde desta quinta-feira, 26, a cantora usou as redes sociais para contar que o exame confirmou que ela está com o vírus. A artista aproveitou a publicação para tranquilizar os fãs, e disse que está bem e os sintomas são leves.

"Queridos fãs: Fiz o autoteste de covid, deu positivo, repeti em laboratório e o resultado foi confirmado. Estou com sintomas bem leves, nada preocupante", escreveu ela.

Paula também contou que devido ao teste positivo ela não poderá se apresentar no Festival Somos Rock, em São Paulo. O show aconteceria no próximo sábado, 28. "Mas infelizmente não poderei estar com vocês neste sábado no Festival Somos Rock, em São Paulo. Em breve voltaremos a nos encontrar. Saúde a todos!", completou a cantora.

Os seguidores desejaram melhoras nos comentários. "Fique bem. Saúde", disse um internauta. "Deus é contigo. Já deu tudo certo", comentou outra. "Fique bem, linda. Melhoras e boa recuperação", desejou uma fã.

Mion com covid-19

Recentemente, Marcos Mion (42) também revelou que testou positivo para a covid-19. O apresentador descobriu que estava com o vírus ao fazer um teste de rotina para uma gravação nos estúdios da Globo. Ele está isolado em sua casa e já tomou as três doses da vacina. Assim, o artista contou que está com sintomas leves.

"É gente, chegou a minha vez. Testei positivo para Covid. Eu achava, no fundo da minha alma, que eu ia conseguir passar a pandemia ileso porque eu fiz tanta coisa já, desde A Fazenda a todos os programas da Globo, viagens, tanta coisa e eu consegui sair ileso. Quem em conhece nem acredita que eu peguei, ninguém apostaria", disse ele, que precisou cancelar compromissos, como gravações do programa Caldeirão e sua participação no show especial do aniversário de Ivete Sangalo (49).

Confira: