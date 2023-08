Paula Toller atualiza quadro de saúde após acidente doméstico

A cantora Paula Toller agradeceu as mensagens de carinho após fraturar três costelas

A cantora Paula Toller usou as redes sociais nesta segunda-feira, 28, para atualizar seu quadro de saúde após sofrer um acidente doméstico no começo do mês e fraturar três costelas. No vídeo postado no feed do Instagram, a artista contou que já está "completamente recuperada" e aproveitou para agradecer todas as mensagens de carinho que recebeu dos amigos, familiares e fãs.

"Oi, pessoal! Estou passando aqui para agradecer a todos vocês que mandaram mensagens para minha recuperação. Fiquei muito feliz. Já estou completamente recuperada. Foram fãs, amigos, parentes, tudo isso foi muito importante para minha recuperação", afirmou ela no começo da gravação.

Para se recuperar, Toller precisou ficar de repouso absoluto, por isso, ela precisou cancelar algumas apresentações. A cantora agradeceu a compreensão dos contratantes e garantiu que em breve se apresentará para os fãs. "Quero agradecer também os contratantes de Jaraguá do Sul e Joinville pela compreensão. E é claro que a gente vai se encontrar nessas cidades em outubro", completou.

Nos comentários, os internautas comemoraram a recuperação de Paula. "Isso sim que é uma boa notícia", disse uma seguidora. "Sua saúde e bem-estar em primeiro, nos encontramos em Joinville", escreveu outra. "Que notícia boa. Que Deus te abençoe", falou uma fã.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paula Toller (@paulatoller)

O acidente doméstico

No começo do mês, Paula Toller contou aos fãs que sofreu um acidente doméstico e acabou fraturando três costelas. Em virtude da lesão, ela precisou adiar alguns shows sob a recomendação médica de repouso absoluto para recuperação.

Em nota, a artista revelou mais detalhes sobre o acidente: "No início da semana sofri uma queda em minha casa, fui ao hospital e fiz uma tomografia, que constatou fratura em 3 costelas (3 arcos costais). A determinação médica é de repouso absoluto por pelo menos 3 dias... Espero ansiosamente encontrá-los para essa grande celebração de 40 anos de carreira!", disse na ocasião.