Patrícia Ramos fala sobre prós e contras do BBB e entrega rixa: 'Pesado'

Durante o especial CARAS Inverno, Patrícia Ramos entregou rixa em academia após uma de suas entrevistas no BBB 23

Patrícia Ramos (23) participou do BBB 23 como uma das apresentadoras e deu o que falar na web durante os quatro meses de reality. Durante o especial CARAS Inverno, a artista falou sobre os prós e contras do programa e ainda entregou rixa em academia após uma de suas entrevistas: "Pesado".

"Tinha a parte boa e a ruim. Teve uma vez que eu estava malhando na academia - era dia de eliminação - e veio uma menina falar: 'Não gostei da sua entrevista com fulano, você foi péssima. Você deveria ter sido um pouco mais profissional, você foi antiética. Na sexta-feira, quando você receber ele de novo, seja mais carinhosa, porque ele fez isso e isso, mas você deveria ter sido mais profissional'. Na minha cara, no meio da academia, a mulher me dando uma lição de moral absurda", começou Patrícia Ramos , que contou que a entrevista em questão foi com Gabriel Fop (24).

"A veia na testa já apareceu, comecei a suar e falei: 'Querida, cadê sua pasta?'. E ela: 'Que pasta?'. Eu respondi: 'Seu currículo para eu levar para o estúdio, você não quer me substituir? Você não é apresentadora também? Não é formada em jornalismo? Não entendi porque está me dando um curso de graça de como entrevistar um participante'. Ela achou que eu fui grossa, mas eu falei: 'Não é grossa, você me interrompeu no meio do meu treino para falar isso na minha cara. Não é dessa forma'", acrescentou a apresentadora do BBB 23.

Patrícia Ramos ainda explicou que a rixa não terminou com sua fala: "Ela não saiu satisfeita, foi falar mal de mim para o personal da academia. Vi tudo, ela falou assim: 'Nossa, que garota nojenta. Aquela menina ali'. Aí ele: 'Você está falando da Patrícia? Provavelmente aconteceu alguma coisa diferente, ela é super simpática, conversa com as pessoas, para o treino para tirar foto. Provavelmente a sem noção foi você'. Nossa, aí ela ficou me rondando o treino inteiro".

"Quando fui para o banheiro pegar minhas coisas no vestuário, ela veio atrás de mim: 'Vim te pedir desculpas. Não deveria ter falado dessa forma e me colocado desse jeito'. Eu falei: 'Não, fica tranquila que eu lido com gente sem noção todos os dias. Já estou acostumada, tchau'. Daí nunca mais vi essa mulher", completou.

Leia também: Paula relembra recorde de eliminação no BBB 23 e reflete sobre impacto: 'Mudou a minha vida'

Com quatro meses corridos como apresentadora no BBB 23, Patrícia Ramos relatou que a experiência foi desafiadora: "O grande desafio é você lidar, primeiro, com a carga horária, porque é bem pesado. Fora do BBB, eu faço o horário do meu trabalho, é flexível e tranquilo. No BBB, não. Eu chegava no Projac às seis da tarde e voltava para casa três da manhã. Meu grande desafio foi me adaptar aos horários, além de lidar com as torcidas, porque é difícil".

"Era complicado porque as pessoas não entendiam que eu estava ali cobrindo um briefing. Tinha coisa que eu lia na ficha e falava: 'Não tem como falar isso, vai dar ruim'. Aí o produtor falava: 'Patrícia, você não vai pular não. Vai falar'. Era uma loucura", compartilhou sobre o BBB.

Patrícia Ramos revelou que, antes de se tornar apresentadora do BBB, foi convidada para ser uma das participantes do reality, mas negou a oportunidade. Após o trabalho perto da casa mais vigiada do Brasil, ela garantiu que sua decisão permanece a mesma: "Agora que eu não vou mesmo, Deus me livre. É uma loucura. Todo participante que vinha fazer a entrevista, eu abraçava e falava: 'Parabéns pela coragem'. De verdade, é um ato de muita coragem. Você se expõe muito. Eu via que as torcidas rivais atacavam as famílias dos participantes, xingavam e oprimiam. Até agora, meses após o reality, ainda tem gente que me persegue por conta de alguma coisa que eu falei de algum participante".