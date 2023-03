Patrícia Ramos se pronuncia após falar mal de Key Alves em áudio vazado

A apresentadora Patrícia Ramos se manifestou nas redes sociais após a repercussão do áudio em que fala mal da ex-BBB Key Alves

Na noite desta sexta-feira, 24, Patrícia Ramos usou as redes sociais para se pronunciar pela primeira vez sobre o áudio vazado em que fala mal da ex-participante do BBB 23Key Alves.

A apresentadora do programa BBB Tá On chamou a jogadora de vôlei de "escrota", e após a gravação viralizar na internet, ela passou a receber diversas críticas dos fãs da atleta.

Após toda a repercussão, Patrícia escreveu um pedido de desculpas nos Stories do Instagram. "Galera, hoje mais cedo, depois de participar do 'BBB tá on', por uma falha técnica na operação, vazou um comentário inapropriado feito por mim em relação a uma das participantes do programa, a Key Alves", começou ela o texto.

Em seguida, a apresentadora pediu desculpas a ex-BBB e também a todas as pessoas que se sentiram ofendidas com seu comentário. "Peço desculpas a todo mundo que se sentiu ofendido, a Key e seus fãs. Obrigada", completou ela.

No áudio vazado, Patrícia diz que está sendo atacada pelos fãs de Key Alves, em seguida, ela fala mal da jogadora de vôlei. "O fã-clube da Key tá me macetando. Ela é escrota, eles tem que aceitar. As pessoas que são fãs dela também são escrotas e tem que aceitar", diz ela na gravação.

Depois, ela também sai em defesa de Tina, que enfrentou a sister durante a Casa do Reencontro. "Mano, caraca, não desce do salto. Se ela chega pra mim chamando de garota… eu tenho a mesma idade dela. Isso é questão de ter noção e ela não tem noção", defendeu.

Confira om pronunciamento de Patrícia Ramos:

Pedido de desculpas de Patrícia Ramos - Reprodução/Instagram

