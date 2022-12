Patrícia Poeta revela trauma do passado e desabafa: "Sensação horrorosa"

A apresentadora Patrícia Poeta relembrou momento traumático durante o programa 'Encontro'

A apresentadora Patrícia Poeta (46) conversou com uma das vítimas de assaltos no centro da capital paulista, que tem se tornado cada vez mais frequentes e ainda desabafou ao relembrar um momento traumático que vivenciou.

Na manhã desta quinta-feira (15), ela iniciou a exibição do programa Encontro com a seguinte fala: “Um grupo criminoso, conhecido como ‘A Gangue de Bicicleta’, está roubando celulares de quem passa pelas ruas do centro de São Paulo. A gente está vendo flagrantes que foram feitos por um colega nosso do jornalismo”, disse a jornalista.

Em conversa com a comunicadora, o jovem relatou o que aconteceu. “Patrícia, é tudo muito rápido, questão de segundos mesmo. Eu estava em São Paulo para passear, pois estava de férias, e algumas pessoas chegaram a me alertar sobre os cuidados ao andar com o telefone em mãos pela rua. Eu estava tomando esses cuidados, mas nesse dia eu estava indo para uma estação de metrô que não conhecia, por isso, estava me orientando pelo GPS do celular. Em questão de segundos um cara de bicicleta passou e tomou o telefone”, ele contou.

Em seguida, Patrícia disse que passou por algo semelhante. “Sabe, eu já passei por algo parecido. Na ocasião, que ocorreu há mais ou menos um ano, arrancaram o celular da minha mão e a sensação é horrorosa mesmo. É tudo muito rápido”, afirmou.

Para finalizar, a apresentadora falou que o ocorrido contribuiu para que ela ficasse traumatizada. “Eu lembro que depois que aconteceu isso, já com o meu celular novo, eu fiquei um bom tempo achando sempre que alguém iria arrancá-lo de mim novamente a qualquer instante”, concluiu.

