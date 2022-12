Patrícia Poeta faz pergunta inesperada e deixa repórter constrangido durante programa ao vivo

A apresentadora Patrícia Poeta constrangeu jornalista no 'Encontro' ao fazer pergunta pessoal

Na manhã desta terça-feira, 13, a apresentadora Patrícia Poeta (46) surpreendeu os telespectadores ao deixar o repórter Raphael Sibilla que estava ao vivo diretamente da Argentina, sem palavras durante o Encontro, da TV Globo. Isso porque a jornalista fez uma pergunta inesperada que deixou o colega visivelmente sem graça.

“Se o Brasil tivesse ganhado da Croácia na sexta-feira, ele jogaria hoje contra a Argentina, mas infelizmente não é. Então, abafa o caso e vamos falar do jogo de logo mais… Raphael Sibilla, você que está acompanhando o clima dos nossos hermanos diretamente de Buenos Aires, conta pra gente como estão as coisas por aí, meu parceiro”, iniciou ela.

Na sequência, Rafael respondeu: “Olha, o clima é de muita expectativa aqui em Buenos Aires. Eu estou em frente a principal Fan Fest montada aqui na cidade. Nesse momento, o local ainda está vazio, até porque falta um tempinho para o jogo começar e o espaço só abre às 11h. A expectativa é que mais de 30 mil torcedores acompanhem o jogo por aqui, que tem recebido públicos capazes de lotar alguns estádios”.

Não satisfeita com a resposta, Patrícia insistiu: “Raphael, eu tenho uma dúvida pessoal: Eu sei que você é filho de argentino, mora na Argentina há um tempo e trabalha como correspondente. Quando a seleção argentina entra em campo, como é que fica o seu coração?”.

Aparentemente sem graça, ele disse: “Patrícia, o coração fica bem albiceleste, pois eu torço bastante para a Argentina”.

Patrícia não desistiu e disparou: “Ah, e quando dá? Uma hipótese, até porque a gente só tá trabalhando com hipóteses hoje, se desse Brasil e Argentina, você ficaria dividido ou não?”.

Por fim, Rapahel contornou a situação e explicou:“Então, eu aprendi a gostar de futebol por causa do meu pai, que é argentino. Então eu vou responder essa pergunta assim, nas entrelinhas”, concluiu. Por fim, a comandante da atração matinal caiu na gargalhada e brincou com a situação: “Ah, então você já bota na conta do pai… Entendi tudo”.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE PATRÍCIA POETA: