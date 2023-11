Patrícia Poeta arrasa ao dançar com Joelma: "Mandou muito bem"

A apresentadora Patrícia Poeta mostrou todo seu gingado ao dançar 'Tacacá' com a cantora Joelma

Patrícia Poeta recebeu a cantora Joelma no programa 'Encontro', da TV Globo, desta segunda-feira, 13, e ela não perdeu a oportunidade de 'bater o cabelo' ao lado da artista.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora postou um vídeo dançando um trecho da música Voando Pro Pará, mais conhecida como 'Tacacá', agradeceu a participação de Joelma na atração matinal.

"Hoje com essa maravilhosa: Joelma! Sua energia é contagiante. É sempre um prazer ter você aqui! Brilhe cada vez mais", escreveu a artista na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas elogiaram a performance de Patrícia. "Mandou muito bem", disse uma seguidora. "Eu amo uma apresentadora dançarina", afirmou outra. "Maravilhosas", falou uma fã. "Programa de hoje foi uma vibe incrível. Foi lindo", comentou mais uma.

Vale lembrar que na última sexta-feira, 10, Patrícia Poeta participou da a 26ª edição do Teleton, no SBT. Além da apresentadora, o evento beneficente contou com a presença de diversos famosos, como Chris Flores, Virginia Fonseca, Eliana e Nicole Bahls.

Confira o vídeo:

Irmã de Patrícia Poeta ganha programa na TV

A irmã de Patrícia Poeta, Paloma Poeta, terá um novo programa na Record TV. Há anos na emissora, a jornalista agora terá sua atração na filial do Rio de Janeiro. Trabalhando há tempos no ofício, a irmã da apresentadora global já passou por afiliadas da Globo e da Band, e aos 31 anos, exerce a profissão com excelência em suas reportagens.

Além de trabalhar no formato, ela também já chegou a substituir Carolina Ferraz no comando do Domingo Espetacular. Agora, a comunicadora terá sua própria atração. "Preparados para mergulhar na maravilha carioca? O Rio Bom Demais estreia na #RecordTVRio neste sábado (28/10) às 13h. Não perca essa dose de energia direto do Rio de Janeiro", anunciaram a novidade.