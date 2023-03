Patrícia Pillar vence processo após boatos envolvendo Ciro Gomes: "Justiça"

Patrícia Pillar vence processo e publica desabafo nas redes sociais; atriz foi atrás da verdade

A atriz Patrícia Pillar comemorou nesta segunda-feira, 13, a notícia de que venceu o processo que moveu contra um vereador. Ela entrou na Justiça durante as eleições quando o Político fez acusações falsas sobre seu ex-marido, o candidato à presidência Ciro Gomes.

Na época, Vinicius Aith afirmou publicamente que a atriz sofreu violência doméstica em seu casamento, fato que não é verdadeiro e já foi inclusive desmentido pela atriz. Como o político não se retratou, ela pediu uma indenização.

"A Internet não pode ser um espaço sem lei. Por isso, insisto sempre na justiça diante de Fake News e difamação contra mim. A primeira imagem desse carrossel foi um post que fiz no Twitter durante as eleições do ano passado. As seguintes são recentes", disse ela.

Agora, ele condenado pela Juíza Keyla Blank de Cnop, tabelar no VI Juizado Especial Cível do TJRJ, e terá que publicar em suas redes sociais a verdade sobre a história. Caso se recuse, ele está sujeito a uma multa diária de R$ 2 mil e indenização por danos morais no valor de R$ 10 mil.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia Pillar (@patriciapillar)

Retorno ao ar

A icônica novela ‘Rei do Gado’, está em reprise no Vale a Pena Ver de Novo. Assim que retornou para as telinhas da TV Globo, Patricia Pillar (58), que viveu a bóia-fria Luana, uma das personagens mais marcantes da trama, comentou sobre a reprise.

“‘O Rei do Gado' é uma novela lindíssima, um marco para a televisão e não poderia deixar de ter impacto semelhante na minha carreira. Além de toda a trama Mezenga x Berdinazzi, a questão dos trabalhadores sem-terra foi tratada de forma inédita e abriu os olhos de muita gente sobre a importância da reforma agrária. Acho que a novela contribui até hoje para esse debate", pontuou a atriz, sobre um de seus trabalhos de maior sucesso na TV.