Patricia Maldonado desabafa ao revelar a causa da morte da mãe

Patricia Maldonado faz post para denunciar acidente de carro que causou a morte de sua mãe no interior de São Paulo

22/08/2022

A jornalista Patricia Maldonado (47) comoveu seus seguidores ao revelar que sua mãe faleceu em um acidente de carro, que aconteceu há seis meses. Discreta com sua vida pessoal, ela só decidiu revelar a causa da morte da mãe para desabafar sobre a falta de agilidade na investigação sobre o caso.

Nas redes sociais, a jornalista, que já trabalhou na Record TV e na Globo, surpreendeu ao mostrar um vídeo do carro após o acidente e desabafar sobre a investigação.

"Será que algo que deixa um carro nesse estado e mata no momento da colisão uma mãe de dois filhos, avó de duas netas e esposa zelosa pode ser enquadrado em um simples acidente mesmo quando o responsável pela colisão estava em alta velocidade e fazia ziguezague pela rua, tendo efetuado ainda várias ultrapassagens em local proibido antes de bater (de acordo com depoimento de testemunhas)? Será que podemos falar em acidente quando essa pessoa, depois de causar tudo isso, se omite de ajudar uma das vítimas que, mesmo machucada, tentava socorrer a outra, desacordada? Pois bem o carro acima é dos meus pais. A vítima fatal era a minha mãe. Meu pai foi a outra vítima ferida no acidente que aconteceu em Valinhos, SP", disse ela.

E continuou o seu relato: "Até agora estava quieta porque não queria expor minha família e nosso drama pessoal, aguardando a justiça ser feita por meio da lei. Mas não posso me calar diante de tanto descaso, tanta falta de interesse das autoridades como estou vendo. Hoje faz exatamente 6 meses que minha mãe se foi. (...) Sinto muito, mas não posso aceitar tratarem como acidente um crime como esse. Porque se uma pessoa acelera muito mais do que o permitido no local e faz várias ultrapassagens antes de bater no carro de outra pessoa, desculpa, mas não é acidente. O motorista tinha consciência. Assumiu o risco. E m@tou uma pessoa. Uma esposa zelosa, avó de duas netas e mãe de dois filhos. E nós todos não vamos descansar enquanto a justiça não for feita".

