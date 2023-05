Participação de Claudia Leitte no Faustão na Band rendeu críticas; relembre

Programa Faustão na Band ficou marcado por declaração de Claudia Leitte no palco da atração

A saída de Fausto Silva (73) da Band pegou muitas pessoas de surpresa nesta quinta-feira, 18. Apesar da atração não ter emplacado uma boa audiência desde sua estreia, ele acabou ficando marcado pela participação de grandes estrelas nacionais e até mesmo por algumas polêmicas.

Uma delas aconteceu recentemente envolvendo a cantora Claudia Leitte. No mês passado, a artista esteve no palco da atração e acabou dando o que falar ao se assumir como evangélica.

A musa do axé music, que tem como grande parte do seu público pessoas da comunidade LGBTQIAP+, afirmou que foi batizada na Igreja Batista e tem passado por um grande processo de transformação a partir da religião.

"Eu sou cristã. Sou crente. Crente mesmo. Fui batizada nas águas em 2012, mas estou passando por um processo de transformação. Eu descobri que não é assim... Da noite para o dia você se tornou uma belíssima e brilhante criatura", disse.

Claudia revelou que vem de uma família católica, mas descobriu na igreja evangélica uma nova experiência: "Me converti ao evangelho, fui batizada na Igreja Católica pela primeira vez, mas minha escolha de ser cristã foi de dentro para fora. Eu queria muito Jesus. (Foi uma escolha) muito consciente", disse ela.

Nas redes sociais, várias pessoas passaram a fazer críticas à artista, alguns relembraram as suspeitas dela ser bolsonarista e outros apontaram hipocrisia por ela ser cantora de axé. "Precisa só lembrar a ela que os irmãos evangélicos dela condenam as músicas que ela canta e o carnaval que é a festa que ela mais ganha dinheiro!”, provocou uma pessoa no Twitter. "Cantora de axé crente", reagiu mais um.

Em tempo, Faustão deve continuar na Band até o dia 31 de maio, segundo informações do site Splash. A decisão do comunicador foi tomada nesta quarta-feira, 17, durante a última gravação do programa. Seu desejo é que o programa fique nas mãos de seu filho João Guilherme e da jornalista Anne Lotterman até julho.