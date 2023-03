Paolla Oliveira surpreende ao surgir ao lado de Iza em nova foto

A atriz Paolla Oliveira encantou seus seguidores ao compartilhar foto ao lado de Iza em festa do ator Ícaro Silva

Nesta última segunda-feira, 20, Paolla Oliveira surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma foto ao lado de Iza.

A atriz compareceu à festa de aniversário de Ícaro Silva, com quem contracenou na última novela das 19h “Cara e Coragem”.

Paolla compartilhou uma selfie com o ator e escreveu na legenda: “Querido @icaro, que sei novo ciclo seja de festa, beleza, força e afeto. Amei celebrar contigo mais um ano de vida. Parabéns”.

A namorada do cantor Diogo Nogueira também surgiu em uma foto ao lado da atriz Taís Araújo, que também atuou em “Cara e Coragem”. “Noite de encontros e reencontros”, escreveu Paolla na legenda.

A atriz usava uma blusa branca de mangas compridas, calça bege e chinelos. A cara de Paolla estava adornada com brilhantes e ela usava um colar de conchas.

Ao compartilhar a foto com Iza, a atriz escreveu: “Cadê o fandom da @iza que sempre me pede foto com ela? Amoo encontrar essa Deusa”.

Reprodução: Instagram

Look poderoso!

Iza escolheu um look poderoso para comparecer e performar na festa de Ícaro Silva. A cantora compartilhou as fotos do seu look poderoso em suas redes sociais.

A artista surgiu com uma peça única preta toda recortada que deixava seu corpo escultural à mostra. IZA completou o look com botas e um colar de ouro.