Paolla Oliveira manda recado sobre críticas: ‘Não quero dar mais atenção a elas do que devo’

Rainha de Bateria no carnaval do Rio, Paolla Oliveira fala das críticas que costuma receber sobre corpo e idade, em entrevista à Revista CARAS

Em contagem regressiva para o desfile da Grande Rio, no próximo domingo, 11, Paolla Oliveira (41), que é Rainha de Bateria da escola de samba carioca há cinco anos, falou com exclusividade à Revista CARAS sobre as constantes críticas ao seu corpo e idade, quando compartilha seus ensaios na quadra da agremiação de Duque de Caxias (RJ), nas redes sociais. “Crítica sempre nos afeta, seria hipocrisia dizer que não. Só não quero dar mais atenção a elas do que devo”, dispara.

“Nem vou virar agora apenas uma vertente de tudo que gira entorno dos assuntos importantes na pauta feminina. Já entendemos que todas nós, enquanto mulheres, compartilhamos em algum lugar das mesmas pressões. Tá dito”, emenda.

A atriz é recordista quando o assunto é o posto de Rainha de Bateria da Grande Rio. Ela ganhou destaque, pela primeira vez, em 2009. E agora, mais madura e segura de si, ocupa pela quinta vez o lugar de rainha da tradicional escola de samba carioca. Antes, a agremiação costumava mantê-las por, no máximo, dois anos consecutivos desfilando pela Marques de Sapucaí.

“Fico muito feliz por isso. A Grande Rio merece criar raízes cada vez mais sólidas porque tem uma comunidade presente, fiel, engajada. Acredito no compromisso de que, enquanto essa comunidade me aceitar nesse lugar, vou seguir respeitando e buscando o máximo de identificação de cada um, especialmente das mulheres”, diz.

Questionada sobre como se prepara para esta época do ano, Paolla pontua: “Tem uma preparação que quase ninguém fala, que é a emocional. Para lidar não só com as adversidades, mas também com a quantidade de carinho que recebo e com todas as fortes emoções que o carnaval me traz”.

Para a atriz, o carnaval é época de leveza e diversão, mas também deixa mensagens importantes. “O carnaval é um momento especial. Nele, me divirto, procuro existir e procuro reverberar coisas que, como mulher, me são caras na vida como um todo, não só nessa época”, destaca.